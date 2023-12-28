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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 173174175176

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 4.1 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
53%
16
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 11:23

  nord написав:
  Zochan написав:
nord написав:А що не так з 1999-тим? Я чув, що проблеми бувають з 1996-тим.

Деякі обмінки прирівнюють 1999 до 1996.

Це вже якась нумізматика. :shock:
нумізмомаразматика
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 13:28

Re: Акордбанк

всем спасибо зашел через веб скопировал
wtf
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  #<1 ... 173174175176
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