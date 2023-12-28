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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 гру, 2023 11:23
nord написав: Zochan написав:
nord написав:А що не так з 1999-тим? Я чув, що проблеми бувають з 1996-тим.
Деякі обмінки прирівнюють 1999 до 1996.
Це вже якась нумізматика.
нумізмомаразматика
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Додано: Чет 28 гру, 2023 13:28
всем спасибо зашел через веб скопировал
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