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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 4.1 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
53%
16
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 13:28

Re: Акордбанк

всем спасибо зашел через веб скопировал
wtf
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 20:58

:evil: давно они перестали продавать баксы онлайн ?
...ждут до завтра шоб ПА39+
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 09:03

Re: Акордбанк

З Новим роком!
З новим кешбеком!
Віднині за рік та від року повік!
Зображення
Таке враження, що категорії давали уже в процесі святкувань - не знаю які "супермаркети та магазини" обирати :mrgreen: .
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 10:02

Re: Акордбанк

Ой+ написав:Таке враження, що категорії давали уже в процесі святкувань - не знаю які "супермаркети та магазини" обирати :mrgreen: .

Вам вдалось обрати, щось крім аптек?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 10:19

Zochan В застосунку дійсно - тільки аптеки совались, а у веб-версії обрав супермаркети та книги.
Ой+
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Подякував: 99 раз.
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  #<1 ... 173174175176
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