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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 гру, 2023 13:28
Re: Акордбанк
всем спасибо зашел через веб скопировал
Додано: Нед 31 гру, 2023 20:58
давно они перестали продавать баксы онлайн ?
...ждут до завтра шоб ПА39+
Додано: Пон 01 січ, 2024 09:03
Re: Акордбанк
Додано: Пон 01 січ, 2024 10:02
Re: Акордбанк
Вам вдалось обрати, щось крім аптек?
Додано: Пон 01 січ, 2024 10:19
Zochan В застосунку дійсно - тільки аптеки совались, а у веб-версії обрав супермаркети та книги.
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