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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 гру, 2023 13:28
всем спасибо зашел через веб скопировал
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wtf
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Додано: Нед 31 гру, 2023 20:58
давно они перестали продавать баксы онлайн ?...ждут до завтра шоб ПА39+
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flysoulfly
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Додано: Пон 01 січ, 2024 09:03
З Новим роком!
З новим кешбеком!
Віднині за рік та від року повік!
Таке враження, що категорії давали уже в процесі святкувань - не знаю які "супермаркети та магазини" обирати
.
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Ой+
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Додано: Пон 01 січ, 2024 10:02
Ой+ написав:
Таке враження, що категорії давали уже в процесі святкувань - не знаю які "супермаркети та магазини" обирати
.
Вам вдалось обрати, щось крім аптек?
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Zochan
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Додано: Пон 01 січ, 2024 10:19
Zochan В застосунку дійсно - тільки аптеки совались, а у веб-версії обрав супермаркети та книги.
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Ой+
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Додано: Пон 01 січ, 2024 11:53
Ой
,
Спочатку коли побачив 2 категорії з продуктами, вирішив, що так задумано, обираєш обидві продукти і маєш 4%, а виявилось що в Акорді просто перепили
і Маркарова вже все виправила
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Zochan
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Додано: Пон 01 січ, 2024 13:14
Zochan написав: Ой+ написав:
Таке враження, що категорії давали уже в процесі святкувань - не знаю які "супермаркети та магазини" обирати
.
Вам вдалось обрати, щось крім аптек?
уже всё работает в приложении
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maniachello
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Додано: Пон 01 січ, 2024 13:31
Zochan написав:Ой
,
Спочатку коли побачив 2 категорії з продуктами, вирішив, що так задумано, обираєш обидві продукти і маєш 4%, а виявилось що в Акорді просто перепили
і Маркарова вже все виправила
Хай би краще прислала в свій банчик з Америки кілька морских контейнерів долярів по кошерному курсу.
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alex lem
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