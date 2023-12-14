що вам не так?
так обнул лічильника раз в 3 місяці
14-12-2023 був обнул .
така мова дівчини/тьоті за гарячої лінії
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 січ, 2024 01:52
Re: Акордбанк
Додано: Вів 02 січ, 2024 02:48
В тому то і справа, що гарячка не відповідає за свої слова. Але всьо, гроші виведені, життя триває. Друг без друга не пропадемо.
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