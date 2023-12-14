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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 174175176177

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 4.1 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
53%
16
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 01:52

Re: Акордбанк

  novichok написав:У ціх Нових грошей є якесь правило!!! (не питання-емоції)
Звернемося до послуг іншого банку, де все ясно-понятно.

що вам не так?
так обнул лічильника раз в 3 місяці
14-12-2023 був обнул .
така мова дівчини/тьоті за гарячої лінії
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 02:48

  Goodman написав:
  novichok написав:У ціх Нових грошей є якесь правило!!! (не питання-емоції)
Звернемося до послуг іншого банку, де все ясно-понятно.

що вам не так?
так обнул лічильника раз в 3 місяці
14-12-2023 був обнул .
така мова дівчини/тьоті за гарячої лінії

В тому то і справа, що гарячка не відповідає за свої слова. Але всьо, гроші виведені, життя триває. Друг без друга не пропадемо.
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 14:24

novichok це треба бути великим гривне-патрійотом щоб зараз як так хитає курси розміщувати депо у гривні. Дурна справа.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 18:26

  alex lem написав:novichok це треба бути великим гривне-патрійотом щоб зараз як так хитає курси розміщувати депо у гривні. Дурна справа.

Ніхто насильно не тримає клієнта,мені нещодавно взагалі показали що краще знімати готівку виключно в своєму відділенні! Якщо була б гривня однією бумажкою 100000 грн і в банкоматах не було питання,тоді все було чудово. Немає часу гаяти і їздити лише в одне відділення коли по місту їх достатньо,чи відділенні банку Аккорд це як франшиза Макдональдс? Тоді все зрозуміло - чікен макнагетс вміють не тільки курікати
sens
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