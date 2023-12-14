що вам не так?
так обнул лічильника раз в 3 місяці
14-12-2023 був обнул .
така мова дівчини/тьоті за гарячої лінії
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Додано: Вів 02 січ, 2024 01:52
Re: Акордбанк
Додано: Вів 02 січ, 2024 02:48
В тому то і справа, що гарячка не відповідає за свої слова. Але всьо, гроші виведені, життя триває. Друг без друга не пропадемо.
Додано: Вів 02 січ, 2024 14:24
novichok це треба бути великим гривне-патрійотом щоб зараз як так хитає курси розміщувати депо у гривні. Дурна справа.
Додано: Вів 02 січ, 2024 18:26
Ніхто насильно не тримає клієнта,мені нещодавно взагалі показали що краще знімати готівку виключно в своєму відділенні! Якщо була б гривня однією бумажкою 100000 грн і в банкоматах не було питання,тоді все було чудово. Немає часу гаяти і їздити лише в одне відділення коли по місту їх достатньо,чи відділенні банку Аккорд це як франшиза Макдональдс? Тоді все зрозуміло - чікен макнагетс вміють не тільки курікати
Додано: П'ят 05 січ, 2024 13:33
Так хитає, "аж" на 4%, . Депозит за три месяца тоже вырастет на 4%. Только будет расти и дальше до 17-18% за год. А вы уверены насчёт доллара? Прям уже видите его за 45?
Додано: П'ят 05 січ, 2024 15:20
Тут есть возможность без всякой Дії, пластиковых паспортов и без посещения отделения открыть те же "Нові гроші"?
У меня такой депозит даже был когда-то, но уже давненько. Тогда вроде ещё не было приложения, даже карты не было, получал через кассу. В общем, теоретически я для них не совсем с улицы, но явно могли позабыть (всё позакрывать, поудалять).
Додано: П'ят 05 січ, 2024 15:47
Карту онлайн без дії зможете відкрити. Депо хз
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