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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 січ, 2024 01:52
novichok написав:
У ціх Нових грошей є якесь правило!!! (не питання-емоції)
Звернемося до послуг іншого банку, де все ясно-понятно.
що вам не так?
так обнул лічильника раз в 3 місяці
14-12-2023 був обнул .
така мова дівчини/тьоті за гарячої лінії
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Goodman
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Додано: Вів 02 січ, 2024 02:48
Goodman написав: novichok написав:
У ціх Нових грошей є якесь правило!!! (не питання-емоції)
Звернемося до послуг іншого банку, де все ясно-понятно.
що вам не так?
так обнул лічильника раз в 3 місяці
14-12-2023 був обнул .
така мова дівчини/тьоті за гарячої лінії
В тому то і справа, що гарячка не відповідає за свої слова. Але всьо, гроші виведені, життя триває. Друг без друга не пропадемо.
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novichok
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Додано: Вів 02 січ, 2024 14:24
novichok це треба бути великим гривне-патрійотом щоб зараз як так хитає курси розміщувати депо у гривні. Дурна справа.
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alex lem
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Додано: Вів 02 січ, 2024 18:26
alex lem написав:novichok
це треба бути великим гривне-патрійотом щоб зараз як так хитає курси розміщувати депо у гривні. Дурна справа.
Ніхто насильно не тримає клієнта,мені нещодавно взагалі показали що краще знімати готівку виключно в своєму відділенні! Якщо була б гривня однією бумажкою 100000 грн і в банкоматах не було питання,тоді все було чудово. Немає часу гаяти і їздити лише в одне відділення коли по місту їх достатньо,чи відділенні банку Аккорд це як франшиза Макдональдс? Тоді все зрозуміло - чікен макнагетс вміють не тільки курікати
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sens
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 13:33
alex lem написав:novichok
це треба бути великим гривне-патрійотом щоб зараз як так хитає курси розміщувати депо у гривні. Дурна справа.
Так хитає, "аж" на 4%, . Депозит за три месяца тоже вырастет на 4%. Только будет расти и дальше до 17-18% за год. А вы уверены насчёт доллара? Прям уже видите его за 45?
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candidat
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 15:20
Тут есть возможность без всякой Дії, пластиковых паспортов и без посещения отделения открыть те же "Нові гроші"?
У меня такой депозит даже был когда-то, но уже давненько. Тогда вроде ещё не было приложения, даже карты не было, получал через кассу. В общем, теоретически я для них не совсем с улицы, но явно могли позабыть (всё позакрывать, поудалять).
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 15:47
candidat написав:
Тут есть возможность без всякой Дії, пластиковых паспортов и без посещения отделения открыть те же "Нові гроші"?
У меня такой депозит даже был когда-то, но уже давненько. Тогда вроде ещё не было приложения, даже карты не было, получал через кассу. В общем, теоретически я для них не совсем с улицы, но явно могли позабыть (всё позакрывать, поудалять).
Карту онлайн без дії зможете відкрити. Депо хз
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Додано: Суб 06 січ, 2024 14:08
за 45? льогко
candidat написав: alex lem написав:novichok
це треба бути великим гривне-патрійотом щоб зараз як так хитає курси розміщувати депо у гривні. Дурна справа.
Так хитає, "аж" на 4%, . Депозит за три месяца тоже вырастет на 4%. Только будет расти и дальше до 17-18% за год.
А вы уверены насчёт доллара? Прям уже видите его за 45
?
- при таких жуликах в руководстве нацбанка?! Любой курс хоть послезавтра.
Напьорсточники на#
Их бывший, "беглый" Шевченко не даст соврать.
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flysoulfly
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