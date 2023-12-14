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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 175176177178>

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Акордбанк 4.1 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
53%
16
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 01:52

Re: Акордбанк

  novichok написав:У ціх Нових грошей є якесь правило!!! (не питання-емоції)
Звернемося до послуг іншого банку, де все ясно-понятно.

що вам не так?
так обнул лічильника раз в 3 місяці
14-12-2023 був обнул .
така мова дівчини/тьоті за гарячої лінії
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 02:48

  Goodman написав:
  novichok написав:У ціх Нових грошей є якесь правило!!! (не питання-емоції)
Звернемося до послуг іншого банку, де все ясно-понятно.

що вам не так?
так обнул лічильника раз в 3 місяці
14-12-2023 був обнул .
така мова дівчини/тьоті за гарячої лінії

В тому то і справа, що гарячка не відповідає за свої слова. Але всьо, гроші виведені, життя триває. Друг без друга не пропадемо.
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 14:24

novichok це треба бути великим гривне-патрійотом щоб зараз як так хитає курси розміщувати депо у гривні. Дурна справа.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 18:26

  alex lem написав:novichok це треба бути великим гривне-патрійотом щоб зараз як так хитає курси розміщувати депо у гривні. Дурна справа.

Ніхто насильно не тримає клієнта,мені нещодавно взагалі показали що краще знімати готівку виключно в своєму відділенні! Якщо була б гривня однією бумажкою 100000 грн і в банкоматах не було питання,тоді все було чудово. Немає часу гаяти і їздити лише в одне відділення коли по місту їх достатньо,чи відділенні банку Аккорд це як франшиза Макдональдс? Тоді все зрозуміло - чікен макнагетс вміють не тільки курікати
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 13:33

  alex lem написав:novichok це треба бути великим гривне-патрійотом щоб зараз як так хитає курси розміщувати депо у гривні. Дурна справа.

Так хитає, "аж" на 4%, . Депозит за три месяца тоже вырастет на 4%. Только будет расти и дальше до 17-18% за год. А вы уверены насчёт доллара? Прям уже видите его за 45?
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 15:20

Тут есть возможность без всякой Дії, пластиковых паспортов и без посещения отделения открыть те же "Нові гроші"?
У меня такой депозит даже был когда-то, но уже давненько. Тогда вроде ещё не было приложения, даже карты не было, получал через кассу. В общем, теоретически я для них не совсем с улицы, но явно могли позабыть (всё позакрывать, поудалять).
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 15:47

  candidat написав:Тут есть возможность без всякой Дії, пластиковых паспортов и без посещения отделения открыть те же "Нові гроші"?
У меня такой депозит даже был когда-то, но уже давненько. Тогда вроде ещё не было приложения, даже карты не было, получал через кассу. В общем, теоретически я для них не совсем с улицы, но явно могли позабыть (всё позакрывать, поудалять).

Карту онлайн без дії зможете відкрити. Депо хз
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 14:08

  candidat написав:
  alex lem написав:novichok це треба бути великим гривне-патрійотом щоб зараз як так хитає курси розміщувати депо у гривні. Дурна справа.

Так хитає, "аж" на 4%, . Депозит за три месяца тоже вырастет на 4%. Только будет расти и дальше до 17-18% за год.

А вы уверены насчёт доллара? Прям уже видите его за 45?
за 45? льогко :mrgreen: - при таких жуликах в руководстве нацбанка?! Любой курс хоть послезавтра.
Напьорсточники на# :mrgreen:

Их бывший, "беглый" Шевченко не даст соврать.
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 18:25

Re: Акордбанк

підкажіть пліз ,як без комісу можна вивести гривню з найкращої (Простір ) ...мав необережність поповнити під онлайн-обмін , а потім передумав з ними звязуватись да й курс вже не цікавий...вносив готівкою
lincoln2
 
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lincoln2
Открыть короткий депозит.
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