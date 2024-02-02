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Обслуговування в українських
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 175176177178

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Акордбанк 4.1 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
53%
16
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 17:54

iurii44 дякую , Нові гроші не дає, а інші менш цікаві...
lincoln2
 
Повідомлень: 806
З нами з: 05.02.11
Подякував: 176 раз.
Подякували: 83 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 18:11

  lincoln2 написав:як без комісу можна вивести гривню з найкращої (Простір )
а карта Простір р2р з їхньої аппки не штовхає?
Для їхніх мастеркардовских карт Найкращих безкоштовний спосіб тільки 100Кгрн/міс. своєю штовхалкою р2р.
Лише 29999 грн/добу на конкретну карту іншого банку.
flysoulfly
 
Повідомлень: 4199
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1478 раз.
Подякували: 222 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 18:39

flysoulfly Дякую , працює ! Без комісу..
lincoln2
 
Повідомлень: 806
З нами з: 05.02.11
Подякував: 176 раз.
Подякували: 83 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 07:12

Re: Акордбанк

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Ой+
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Повідомлень: 6449
З нами з: 19.04.12
Подякував: 100 раз.
Подякували: 1003 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 23:50

  Ой+ написав:

:mrgreen: глумитесь над большинством, которые без ихнего кб/кредлимита :?
flysoulfly
 
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З нами з: 13.01.09
Подякував: 1478 раз.
Подякували: 222 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 08:54

flysoulfly как правило, до рояля у людей доходили руки ,
у которих уже було не менее 5 карт на руках с К.Л.

- МОНО - от 50кдо 100к
- Примат - от 50к до 100к
- АБанк - до 50к
- Глобус - 25к
- Спорт - 25к
- ПУМБА - 25к

и куда с такой кредитной нагрузкой еще рояль?
Goodman
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Повідомлень: 6373
З нами з: 23.11.14
Подякував: 753 раз.
Подякували: 563 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 09:21

  Goodman написав:flysoulfly как правило, до рояля у людей доходили руки ,
у которих уже було не менее 5 карт на руках с К.Л.
...
и куда с такой кредитной нагрузкой еще рояль?

Ну мне же дал в прошлом году. Камнем преткновения было то, что в Одессе до недавнего времени Рояль в принципе не кредитовал, а не моя потенциальная кредитная нагрузка. Сенс вот на днях насыпал изрядный КЛ, хоть у меня кредитками можно пасьянс раскладывать. Кстати, вот у Глобуса ХЗ, как кредитку получить, хотя было бы приятно потому, что у него КБ за кредитные слегка выше. Он отказывает в принципе.
moveton
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Повідомлень: 4153
З нами з: 23.03.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 466 раз.
 
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  #<1 ... 175176177178
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