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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 січ, 2024 17:54
iurii44 дякую , Нові гроші не дає, а інші менш цікаві...
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lincoln2
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Додано: Сер 17 січ, 2024 18:11
lincoln2 написав:
як без комісу можна вивести гривню з найкращої (Простір )
а карта Простір р2р з їхньої аппки не штовхає?
Для їхніх мастеркардовских карт Найкращих безкоштовний спосіб тільки 100Кгрн/міс. своєю
штовхалкою р2р.
Лише 29999 грн/добу на конкретну карту іншого банку.
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flysoulfly
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Додано: Сер 17 січ, 2024 18:39
flysoulfly Дякую , працює ! Без комісу..
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lincoln2
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Додано: Чет 01 лют, 2024 07:12
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Ой+
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Додано: Чет 01 лют, 2024 23:50
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flysoulfly
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 08:54
flysoulfly как правило, до рояля у людей доходили руки ,
у которих уже було не менее 5 карт на руках с К.Л.
- МОНО - от 50кдо 100к
- Примат - от 50к до 100к
- АБанк - до 50к
- Глобус - 25к
- Спорт - 25к
- ПУМБА - 25к
и куда с такой кредитной нагрузкой еще рояль?
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Goodman
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 09:21
Goodman написав:flysoulfly
как правило, до рояля у людей доходили руки ,
у которих уже було не менее 5 карт на руках с К.Л.
...
и куда с такой кредитной нагрузкой еще рояль?
Ну мне же дал в прошлом году. Камнем преткновения было то, что в Одессе до недавнего времени Рояль в принципе не кредитовал, а не моя потенциальная кредитная нагрузка. Сенс вот на днях насыпал изрядный КЛ, хоть у меня кредитками можно пасьянс раскладывать. Кстати, вот у Глобуса ХЗ, как кредитку получить, хотя было бы приятно потому, что у него КБ за кредитные слегка выше. Он отказывает в принципе.
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moveton
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