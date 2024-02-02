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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:05
moveton написав: sens написав:
Для життя вистачає готівки,чи 3-4 кредитні картки з пільговим періодом і ліміт від 30 до 50 к грн
Это смотря кто что включает в понятие жизни
Прикупить на кредитные ОВГЗ, через полтора месяца с погашения отдать, оставаясь в грейсе, значительно приятнее, когда КЛ 500к, а не 50к. Ну и фиг угадаешь какой банк даст КБ по нужным категориям в момент покупки. Банки почему-то дальше месяца не предупреждают какие категории под каким процентом будут. Так что не меньше шести карт.
По перше кредит з пільговим періодом не більше 200000 , по-друге, яка комісія за покупку - Монобанк наприклад безкоштовно продасть?
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:14
Goodman написав:flysoulfly
как правило, до рояля у людей доходили руки ,у которих уже було не менее 5 карт на руках с К.Л.
- МОНО - от 50кдо 100к
- Примат - от 50к до 100к
- АБанк - до 50к
- Глобус - 25к
- Спорт - 25к
- ПУМБА - 25к
ну и за категорию "здоровье" 5% кб ещё где??- в рифму ответ.
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