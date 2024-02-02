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банках (гарне і погане) / Акордбанк Акордбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 176177178179 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Акордбанк 4.1 5 30 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 10% 3 2- Погане. Некомпетентне. 3% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 10% 3 4- Добре. Як і повинно бути. 23% 7 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 53% 16 Всього голосів : 30 Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:05 moveton написав: sens написав: Для життя вистачає готівки,чи 3-4 кредитні картки з пільговим періодом і ліміт від 30 до 50 к грн Для життя вистачає готівки,чи 3-4 кредитні картки з пільговим періодом і ліміт від 30 до 50 к грн

Это смотря кто что включает в понятие жизни Прикупить на кредитные ОВГЗ, через полтора месяца с погашения отдать, оставаясь в грейсе, значительно приятнее, когда КЛ 500к, а не 50к. Ну и фиг угадаешь какой банк даст КБ по нужным категориям в момент покупки. Банки почему-то дальше месяца не предупреждают какие категории под каким процентом будут. Так что не меньше шести карт. Это смотря кто что включает в понятие жизниПрикупить на кредитные ОВГЗ, через полтора месяца с погашения отдать, оставаясь в грейсе, значительно приятнее, когда КЛ 500к, а не 50к. Ну и фиг угадаешь какой банк даст КБ по нужным категориям в момент покупки. Банки почему-то дальше месяца не предупреждают какие категории под каким процентом будут. Так что не меньше шести карт.

По перше кредит з пільговим періодом не більше 200000 , по-друге, яка комісія за покупку - Монобанк наприклад безкоштовно продасть? По перше кредит з пільговим періодом не більше 200000 , по-друге, яка комісія за покупку - Монобанк наприклад безкоштовно продасть? sens

Повідомлень: 15658 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 855 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:14 Goodman написав: flysoulfly как правило, до рояля у людей доходили руки ,у которих уже було не менее 5 карт на руках с К.Л.

- МОНО - от 50кдо 100к

- Примат - от 50к до 100к

- АБанк - до 50к

- Глобус - 25к

- Спорт - 25к

- ПУМБА - 25к

как правило, до рояля у людей доходили руки ,у которих уже було не менее 5 карт на руках с К.Л.- МОНО - от 50кдо 100к- Примат - от 50к до 100к- АБанк - до 50к- Глобус - 25к- Спорт - 25к- ПУМБА - 25к ну и за категорию "здоровье" 5% кб ещё где??- в рифму ответ. ну иещё где??- в рифму ответ. Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 02 лют, 2024 13:26, всього редагувалось 1 раз. flysoulfly Повідомлень: 4206 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1479 раз. Подякували: 222 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:28 sens написав: По перше кредит з пільговим періодом не більше 200000 , по-друге, яка комісія за покупку - Монобанк наприклад безкоштовно продасть? По перше кредит з пільговим періодом не більше 200000 , по-друге, яка комісія за покупку - Монобанк наприклад безкоштовно продасть?

По всем картам в сумме не больше 200к? Это где такой закон? А то я по незнанию нарушаю А Райф, как предпринимателю, недавно предлагал даже одну карту с грейсом и КЛ до 300к. Тоже ему нужно сообщить, что нарушает.



Комис зависит от банка. Где-то бесплатно. У Мони, к сожалению, недавно шара закончилась. Но я это не к просвещению о покупках облигаций, а только один из примеров полезности большого суммарного КЛ. Если он на одной карте большой, то ещё лучше, конечно, но поскольку давно прошли времена, когда к VISA Gold прилагался не ограниченный КЛ, приходится добирать количеством. По всем картам в сумме не больше 200к? Это где такой закон? А то я по незнанию нарушаюА Райф, как предпринимателю, недавно предлагал даже одну карту с грейсом и КЛ до 300к. Тоже ему нужно сообщить, что нарушает.Комис зависит от банка. Где-то бесплатно. У Мони, к сожалению, недавно шара закончилась. Но я это не к просвещению о покупках облигаций, а только один из примеров полезности большого суммарного КЛ. Если он на одной карте большой, то ещё лучше, конечно, но поскольку давно прошли времена, когда к VISA Gold прилагался не ограниченный КЛ, приходится добирать количеством. moveton

Повідомлень: 4161 З нами з: 23.03.18 Подякував: 24 раз. Подякували: 469 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:30 moveton написав: sens написав: По перше кредит з пільговим періодом не більше 200000 , по-друге, яка комісія за покупку - Монобанк наприклад безкоштовно продасть? По перше кредит з пільговим періодом не більше 200000 , по-друге, яка комісія за покупку - Монобанк наприклад безкоштовно продасть?

По всем картам в сумме не больше 200к? Это где такой закон? А то я по незнанию нарушаю А Райф, как предпринимателю, недавно предлагал даже одну карту с грейсом и КЛ до 300к. Тоже ему нужно сообщить, что нарушает.



Комис зависит от банка. Где-то бесплатно. У Мони, к сожалению, недавно шара закончилась. Но я это не к просвещению о покупках облигаций, а только один из примеров полезности большого суммарного КЛ. Если он на одной карте большой, то ещё лучше, конечно, но поскольку давно прошли времена, когда к VISA Gold прилагался не ограниченный КЛ, приходится добирать количеством. По всем картам в сумме не больше 200к? Это где такой закон? А то я по незнанию нарушаюА Райф, как предпринимателю, недавно предлагал даже одну карту с грейсом и КЛ до 300к. Тоже ему нужно сообщить, что нарушает.Комис зависит от банка. Где-то бесплатно. У Мони, к сожалению, недавно шара закончилась. Но я это не к просвещению о покупках облигаций, а только один из примеров полезности большого суммарного КЛ. Если он на одной карте большой, то ещё лучше, конечно, но поскольку давно прошли времена, когда к VISA Gold прилагался не ограниченный КЛ, приходится добирать количеством.

Про ФОП умови не було, фізичним особам зараз 200к грн це максимально Про ФОП умови не було, фізичним особам зараз 200к грн це максимально sens

Повідомлень: 15658 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 855 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:32 moveton написав: sens написав: По перше кредит з пільговим періодом не більше 200000 , по-друге, яка комісія за покупку - Монобанк наприклад безкоштовно продасть? По перше кредит з пільговим періодом не більше 200000 , по-друге, яка комісія за покупку - Монобанк наприклад безкоштовно продасть?

По всем картам в сумме не больше 200к? Это где такой закон? А то я по незнанию нарушаю А Райф, как предпринимателю, недавно предлагал даже одну карту с грейсом и КЛ до 300к. Тоже ему нужно сообщить, что нарушает.



Комис зависит от банка. Где-то бесплатно. У Мони, к сожалению, недавно шара закончилась. Но я это не к просвещению о покупках облигаций, а только один из примеров полезности большого суммарного КЛ. Если он на одной карте большой, то ещё лучше, конечно, но поскольку давно прошли времена, когда к VISA Gold прилагался не ограниченный КЛ, приходится добирать количеством. По всем картам в сумме не больше 200к? Это где такой закон? А то я по незнанию нарушаюА Райф, как предпринимателю, недавно предлагал даже одну карту с грейсом и КЛ до 300к. Тоже ему нужно сообщить, что нарушает.Комис зависит от банка. Где-то бесплатно. У Мони, к сожалению, недавно шара закончилась. Но я это не к просвещению о покупках облигаций, а только один из примеров полезности большого суммарного КЛ. Если он на одной карте большой, то ещё лучше, конечно, но поскольку давно прошли времена, когда к VISA Gold прилагался не ограниченный КЛ, приходится добирать количеством. якщо є перелік де сьогодні немає, можна надати, згоден купити 1 заради спортивних досягнень, кожну купівлю в економ мережі роблю донат якщо є перелік де сьогодні немає, можна надати, згоден купити 1 заради спортивних досягнень, кожну купівлю в економ мережі роблю донат sens

Повідомлень: 15658 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 855 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:41 sens написав: якщо є перелік де сьогодні немає, можна надати, згоден купити 1 заради спортивних досягнень, кожну купівлю в економ мережі роблю донат якщо є перелік де сьогодні немає, можна надати, згоден купити 1 заради спортивних досягнень, кожну купівлю в економ мережі роблю донат

Та ну нафиг почти все банки перечислять. AFAIK, комис только у Мони и Спорта. Ломбард ещё немного особенный, но у него нет комиса, а просто не пропустит кредитные по MCC 6211. Там больше проблема найти в продаже бумагу со сроком погашения ближе двух месяцев. Потому, что таких спортивных покупателей сильно много развелось. Та ну нафиг почти все банки перечислять. AFAIK, комис только у Мони и Спорта. Ломбард ещё немного особенный, но у него нет комиса, а просто не пропустит кредитные по MCC 6211. Там больше проблема найти в продаже бумагу со сроком погашения ближе двух месяцев. Потому, что таких спортивных покупателей сильно много развелось. moveton

Повідомлень: 4161 З нами з: 23.03.18 Подякував: 24 раз. Подякували: 469 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 176177178179 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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