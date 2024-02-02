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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 176177178179

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Акордбанк 4.1 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
53%
16
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:05

  moveton написав:
  sens написав:Для життя вистачає готівки,чи 3-4 кредитні картки з пільговим періодом і ліміт від 30 до 50 к грн

Это смотря кто что включает в понятие жизни :) Прикупить на кредитные ОВГЗ, через полтора месяца с погашения отдать, оставаясь в грейсе, значительно приятнее, когда КЛ 500к, а не 50к. Ну и фиг угадаешь какой банк даст КБ по нужным категориям в момент покупки. Банки почему-то дальше месяца не предупреждают какие категории под каким процентом будут. Так что не меньше шести карт.

По перше кредит з пільговим періодом не більше 200000 , по-друге, яка комісія за покупку - Монобанк наприклад безкоштовно продасть?
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:14

  Goodman написав:flysoulfly как правило, до рояля у людей доходили руки ,у которих уже було не менее 5 карт на руках с К.Л.
- МОНО - от 50кдо 100к
- Примат - от 50к до 100к
- АБанк - до 50к
- Глобус - 25к
- Спорт - 25к
- ПУМБА - 25к
ну и за категорию "здоровье" 5% кб ещё где??- в рифму ответ.
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 02 лют, 2024 13:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:28

  sens написав:По перше кредит з пільговим періодом не більше 200000 , по-друге, яка комісія за покупку - Монобанк наприклад безкоштовно продасть?

По всем картам в сумме не больше 200к? Это где такой закон? А то я по незнанию нарушаю :oops: А Райф, как предпринимателю, недавно предлагал даже одну карту с грейсом и КЛ до 300к. Тоже ему нужно сообщить, что нарушает.

Комис зависит от банка. Где-то бесплатно. У Мони, к сожалению, недавно шара закончилась. Но я это не к просвещению о покупках облигаций, а только один из примеров полезности большого суммарного КЛ. Если он на одной карте большой, то ещё лучше, конечно, но поскольку давно прошли времена, когда к VISA Gold прилагался не ограниченный КЛ, приходится добирать количеством.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:30

  moveton написав:
  sens написав:По перше кредит з пільговим періодом не більше 200000 , по-друге, яка комісія за покупку - Монобанк наприклад безкоштовно продасть?

По всем картам в сумме не больше 200к? Это где такой закон? А то я по незнанию нарушаю :oops: А Райф, как предпринимателю, недавно предлагал даже одну карту с грейсом и КЛ до 300к. Тоже ему нужно сообщить, что нарушает.

Комис зависит от банка. Где-то бесплатно. У Мони, к сожалению, недавно шара закончилась. Но я это не к просвещению о покупках облигаций, а только один из примеров полезности большого суммарного КЛ. Если он на одной карте большой, то ещё лучше, конечно, но поскольку давно прошли времена, когда к VISA Gold прилагался не ограниченный КЛ, приходится добирать количеством.

Про ФОП умови не було, фізичним особам зараз 200к грн це максимально
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:32

  moveton написав:
  sens написав:По перше кредит з пільговим періодом не більше 200000 , по-друге, яка комісія за покупку - Монобанк наприклад безкоштовно продасть?

По всем картам в сумме не больше 200к? Это где такой закон? А то я по незнанию нарушаю :oops: А Райф, как предпринимателю, недавно предлагал даже одну карту с грейсом и КЛ до 300к. Тоже ему нужно сообщить, что нарушает.

Комис зависит от банка. Где-то бесплатно. У Мони, к сожалению, недавно шара закончилась. Но я это не к просвещению о покупках облигаций, а только один из примеров полезности большого суммарного КЛ. Если он на одной карте большой, то ещё лучше, конечно, но поскольку давно прошли времена, когда к VISA Gold прилагался не ограниченный КЛ, приходится добирать количеством.
якщо є перелік де сьогодні немає, можна надати, згоден купити 1 заради спортивних досягнень, кожну купівлю в економ мережі роблю донат
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:41

  sens написав:якщо є перелік де сьогодні немає, можна надати, згоден купити 1 заради спортивних досягнень, кожну купівлю в економ мережі роблю донат

Та ну нафиг почти все банки перечислять. AFAIK, комис только у Мони и Спорта. Ломбард ещё немного особенный, но у него нет комиса, а просто не пропустит кредитные по MCC 6211. Там больше проблема найти в продаже бумагу со сроком погашения ближе двух месяцев. Потому, что таких спортивных покупателей сильно много развелось.
moveton
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