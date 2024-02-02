Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:28

sens написав: По перше кредит з пільговим періодом не більше 200000 , по-друге, яка комісія за покупку - Монобанк наприклад безкоштовно продасть? По перше кредит з пільговим періодом не більше 200000 , по-друге, яка комісія за покупку - Монобанк наприклад безкоштовно продасть?

По всем картам в сумме не больше 200к? Это где такой закон? А то я по незнанию нарушаюА Райф, как предпринимателю, недавно предлагал даже одну карту с грейсом и КЛ до 300к. Тоже ему нужно сообщить, что нарушает.Комис зависит от банка. Где-то бесплатно. У Мони, к сожалению, недавно шара закончилась. Но я это не к просвещению о покупках облигаций, а только один из примеров полезности большого суммарного КЛ. Если он на одной карте большой, то ещё лучше, конечно, но поскольку давно прошли времена, когда к VISA Gold прилагался не ограниченный КЛ, приходится добирать количеством.