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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:44
moveton написав: sens написав:
тільки ВЛАСНИЙ досвід
копіпастери без досвіду , це як електричний струм в калужі
Т.е. с каких лично я за кредитные бесплатно покупал? Это совсем другой вопрос. Тут легко:
1.Privat
2.TAS
3.Izi
4.PUMB
5.Abank
6.Mono
7.Accord
8.БВР
9.sportbank
10. idea
коли в останнє
в цьому списку які ви виділяєте саме без комісії - МОНО не підходить для дешевого ОВДП
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sens
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:50
Абанк влітку такого не давав зробити. Невже зараз дає?
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Ой+
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:53
sens написав:
коли в останнє
в цьому списку які ви виділяєте саме без комісії - МОНО не підходить для дешевого ОВДП
Я же написал - по МОЕМУ опыту эти ВСЕ комиссии не взяли. Что, разумеется, не означает, что их не возьмут сегодня. Но сегодня не покупал, поэтому ничего сказать не могу, а не мой опыт был объявлен не интересным. Даты по всем картам разные. Все собирать из истории не буду. Конкретно по Моно: 1 октября 2023. На этом стоит соцопрос закруглить.
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:54
Ой+ написав:
Абанк влітку такого не давав зробити. Невже зараз дає?
Да ладно. Это он напрямую не давал. А через небольшой обходной путь почти до нового года ещё получалось. Что сейчас уже низя - это я парой постов выше написал, но это было объявлено не интересным для составления списка.
Востаннє редагувалось moveton
в П'ят 02 лют, 2024 18:56, всього редагувалось 1 раз.
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moveton
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:55
moveton написав: sens написав:
коли в останнє
в цьому списку які ви виділяєте саме без комісії - МОНО не підходить для дешевого ОВДП
Я же написал - по МОЕМУ опыту эти ВСЕ комиссии не взяли. Что, разумеется, не означает, что их не возьмут сегодня. Но сегодня не покупал, поэтому ничего сказать не могу, а не мой опыт был объявлен не интересным. Даты по всем картам разные. Все собирать из истории не буду. Конкретно по Моно: 1 октября 2023. На этом стоит соцопрос закруглить.
ваша відповідь зрозуміла і не має нічого цінного , навіть з точку зору купівлі саме з картки Хонди Аккорд .
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sens
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:56
Ой+ написав:
Абанк влітку такого не давав зробити
можна задати питання Тарасу Гук - він готовий відзняти матеріал і викласти заради нових підписників
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sens
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