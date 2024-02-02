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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 177178179180

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Акордбанк 4.1 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
53%
16
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:44

  moveton написав:
  sens написав:тільки ВЛАСНИЙ досвід
копіпастери без досвіду , це як електричний струм в калужі

Т.е. с каких лично я за кредитные бесплатно покупал? Это совсем другой вопрос. Тут легко:
1.Privat
2.TAS
3.Izi
4.PUMB
5.Abank
6.Mono
7.Accord
8.БВР
9.sportbank
10. idea

коли в останнє :?:
в цьому списку які ви виділяєте саме без комісії - МОНО не підходить для дешевого ОВДП
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:50

Re: Акордбанк

Абанк влітку такого не давав зробити. Невже зараз дає?
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:53

  sens написав:коли в останнє :?:
в цьому списку які ви виділяєте саме без комісії - МОНО не підходить для дешевого ОВДП

Я же написал - по МОЕМУ опыту эти ВСЕ комиссии не взяли. Что, разумеется, не означает, что их не возьмут сегодня. Но сегодня не покупал, поэтому ничего сказать не могу, а не мой опыт был объявлен не интересным. Даты по всем картам разные. Все собирать из истории не буду. Конкретно по Моно: 1 октября 2023. На этом стоит соцопрос закруглить.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:54

  Ой+ написав:Абанк влітку такого не давав зробити. Невже зараз дає?

Да ладно. Это он напрямую не давал. А через небольшой обходной путь почти до нового года ещё получалось. Что сейчас уже низя - это я парой постов выше написал, но это было объявлено не интересным для составления списка.
Востаннє редагувалось moveton в П'ят 02 лют, 2024 18:56, всього редагувалось 1 раз.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:55

  moveton написав:
  sens написав:коли в останнє :?:
в цьому списку які ви виділяєте саме без комісії - МОНО не підходить для дешевого ОВДП

Я же написал - по МОЕМУ опыту эти ВСЕ комиссии не взяли. Что, разумеется, не означает, что их не возьмут сегодня. Но сегодня не покупал, поэтому ничего сказать не могу, а не мой опыт был объявлен не интересным. Даты по всем картам разные. Все собирать из истории не буду. Конкретно по Моно: 1 октября 2023. На этом стоит соцопрос закруглить.

ваша відповідь зрозуміла і не має нічого цінного , навіть з точку зору купівлі саме з картки Хонди Аккорд .
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:56

Re: Акордбанк

  Ой+ написав:Абанк влітку такого не давав зробити


можна задати питання Тарасу Гук - він готовий відзняти матеріал і викласти заради нових підписників
sens
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