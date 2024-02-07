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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лют, 2024 18:18
Вітаю. Хто зна, через який час з'являється можливість відкриття онлайн депо нові гроші після закінчення попереднього депо і відкриття строкового депо (на мін. суму)? Персменша каже - відразу. Пройшло півгодини - не пускає
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valya
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