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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 178179180181

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Акордбанк 4.1 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
53%
16
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 18:18

Re: Акордбанк

Вітаю. Хто зна, через який час з'являється можливість відкриття онлайн депо нові гроші після закінчення попереднього депо і відкриття строкового депо (на мін. суму)? Персменша каже - відразу. Пройшло півгодини - не пускає
valya
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 18:41

  valya написав:Вітаю. Хто зна, через який час з'являється можливість відкриття онлайн депо нові гроші після закінчення попереднього депо і відкриття строкового депо (на мін. суму)? Персменша каже - відразу. Пройшло півгодини - не пускає

А чо на мінсуму?
Щоби ЗРАЗУ, то треба відкрити на суму закінчившегося НГ!!
Краще відкривати новий НГ, а потім закривати старий, але таке можна теж зробити один раз за 6 міс, бо наступний НГ вже буде враховувати і гроші того 1го..
А зовсім новий період на НГ відкриється десь за +3 міс )))
Amethyst
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