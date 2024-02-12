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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лют, 2024 18:18
Re: Акордбанк
Вітаю. Хто зна, через який час з'являється можливість відкриття онлайн депо нові гроші після закінчення попереднього депо і відкриття строкового депо (на мін. суму)? Персменша каже - відразу. Пройшло півгодини - не пускає
Додано: Сер 07 лют, 2024 18:41
А чо на мінсуму?
Щоби ЗРАЗУ, то треба відкрити на суму закінчившегося НГ!!
Краще відкривати новий НГ, а потім закривати старий, але таке можна теж зробити один раз за 6 міс, бо наступний НГ вже буде враховувати і гроші того 1го..
А зовсім новий період на НГ відкриється десь за +3 міс )))
Додано: Пон 12 лют, 2024 09:12
Колеги, підкажіть, будь ласка, о котрій годині на картку зараховуються відсотки за вкладом?
Дякую!
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