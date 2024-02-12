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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лют, 2024 18:18
Вітаю. Хто зна, через який час з'являється можливість відкриття онлайн депо нові гроші після закінчення попереднього депо і відкриття строкового депо (на мін. суму)? Персменша каже - відразу. Пройшло півгодини - не пускає
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valya
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Додано: Сер 07 лют, 2024 18:41
valya написав:
Вітаю. Хто зна, через який час з'являється можливість відкриття онлайн депо нові гроші після закінчення попереднього депо і відкриття строкового депо (на мін. суму)? Персменша каже - відразу. Пройшло півгодини - не пускає
А чо на мінсуму?
Щоби ЗРАЗУ, то треба відкрити на суму закінчившегося НГ!!
Краще відкривати новий НГ, а потім закривати старий, але таке можна теж зробити один раз за 6 міс, бо наступний НГ вже буде враховувати і гроші того 1го..
А зовсім новий період на НГ відкриється десь за +3 міс )))
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Amethyst
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Додано: Пон 12 лют, 2024 09:12
Колеги, підкажіть, будь ласка, о котрій годині на картку зараховуються відсотки за вкладом?
Дякую!
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Annet_
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Додано: Пон 12 лют, 2024 10:31
Annet_ написав:
Колеги, підкажіть, будь ласка, о котрій годині на картку зараховуються відсотки за вкладом?
Дякую!
Посмотрел по выписке, в будни около 8:00 (7:52 у меня показывало), в выходные примерно в 9:30.
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lloydbanksua
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Додано: Пон 12 лют, 2024 10:33
lloydbanksua написав: Annet_ написав:
Колеги, підкажіть, будь ласка, о котрій годині на картку зараховуються відсотки за вкладом?
Дякую!
Посмотрел по выписке, в будни около 8:00 (7:52 у меня показывало), в выходные примерно в 9:30.
Седня в 8:40 была выплата
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Додано: Пон 12 лют, 2024 11:58
lloydbanksua написав: Annet_ написав:
Колеги, підкажіть, будь ласка, о котрій годині на картку зараховуються відсотки за вкладом?
Дякую!
Посмотрел по выписке, в будни около 8:00 (7:52 у меня показывало), в выходные примерно в 9:30.
У мене три вклади , всі нові гроші, різниця між кожним приблизно 10 днів , у застосунку бачу останнє зарахування в 07-56
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sens
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Додано: Пон 12 лют, 2024 16:35
Annet_ написав:
Колеги, підкажіть, будь ласка, о котрій годині на картку зараховуються відсотки за вкладом?
Дякую!
В мене,дуже часто відсотки висять на сторінці депозиту і чекають поки я натисну кнопку виплатити на картку.
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pavyak
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