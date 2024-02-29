відповідь тут
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:34
відповідь тут
Додано: Чет 29 лют, 2024 15:20
"проводятся технические работы" очень вовремя
криворучки
о - не прошло и 30+ минут - заработало
Додано: П'ят 01 бер, 2024 07:14
Re: Акордбанк
Додано: П'ят 01 бер, 2024 09:03
Щиро дякую, пане Ой+!
Використовуємо Ваше повідомлення для огляду кешбеків, бо жодному у нашій редакції жадібний Акорд не дав кредитного ліміту.
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Sense Bank, Кочевник і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|