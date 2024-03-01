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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 179180181182

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 4.1 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
53%
16
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:34

  andreyiskra написав:Сколько максимум кэшбека можно заработать в месяц?


відповідь тут

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =355699721
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 15:20

"проводятся технические работы" :evil: очень вовремя
криворучки


о - не прошло и 30+ минут :( - заработало
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 07:14

Re: Акордбанк

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Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 09:03

Щиро дякую, пане Ой+!
Використовуємо Ваше повідомлення для огляду кешбеків, бо жодному у нашій редакції жадібний Акорд не дав кредитного ліміту.
ShtormK
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 10:52

  ShtormK написав:Щиро дякую, пане Ой+!
Використовуємо Ваше повідомлення для огляду кешбеків, бо жодному у нашій редакції жадібний Акорд не дав кредитного ліміту.


скажіть що ви від єрмака :)
дві зразу відкрить!
greenozon
 
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  #<1 ... 179180181182
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