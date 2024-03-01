Додано: П'ят 01 бер, 2024 14:04

Почитал несколько последних страниц, теперь терзают некоторые сомнения по поводу депозита Нові гроші (НГ).

Приведу несколько тезисов, как я понял. Поправьте, если где-то не так.

1. Проценты выплачивают в то число месяца, в которое разместил.

2. Проценты можно бесплатно выводить p2p-переводом с депозитной карты. Переводить из приложения Аккорда.

3. Депозитная карта может быть Мастеркард или Простир. Бесплатный р2р с Мастера. Может, и Виза, но упоминание Визы тут не встретил.

4. В качестве депозитной выдают карту Найкраща.

5. У НГ нет пролонгации. Сумму закончившихся НГ нельзя сразу разместить на новый срок. Есть два дальнейших пути:

- ждать три месяца, и тогда можно снова открыть НГ;

- сумму закончившихся НГ оставить в Аккорде, но на другом виде депозита, тогда можно открыть ещё одни НГ, но не в день окончания предыдущих НГ и переразмещения, а только на следующий день.

Всё правильно?