відповідь тут
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:34
відповідь тут
Додано: Чет 29 лют, 2024 15:20
"проводятся технические работы" очень вовремя
криворучки
о - не прошло и 30+ минут - заработало
Додано: П'ят 01 бер, 2024 07:14
Re: Акордбанк
Додано: П'ят 01 бер, 2024 09:03
Щиро дякую, пане Ой+!
Використовуємо Ваше повідомлення для огляду кешбеків, бо жодному у нашій редакції жадібний Акорд не дав кредитного ліміту.
Додано: П'ят 01 бер, 2024 10:52
Додано: П'ят 01 бер, 2024 13:48
Та вони туго дають, мені не збільшили з 10 тис, а ще і віковий діапазон 23-55 як, напевно, ні в кого. Сину хотів відкрити, так замолодий, хоча інші банки потрохи налили.
Додано: П'ят 01 бер, 2024 13:58
Ой+
Брату в январе 56 было. Дали 5 тыс. Недавно пошел в отделение сам попросил добавили еще 5 .
Додано: П'ят 01 бер, 2024 14:04
Почитал несколько последних страниц, теперь терзают некоторые сомнения по поводу депозита Нові гроші (НГ).
Приведу несколько тезисов, как я понял. Поправьте, если где-то не так.
1. Проценты выплачивают в то число месяца, в которое разместил.
2. Проценты можно бесплатно выводить p2p-переводом с депозитной карты. Переводить из приложения Аккорда.
3. Депозитная карта может быть Мастеркард или Простир. Бесплатный р2р с Мастера. Может, и Виза, но упоминание Визы тут не встретил.
4. В качестве депозитной выдают карту Найкраща.
5. У НГ нет пролонгации. Сумму закончившихся НГ нельзя сразу разместить на новый срок. Есть два дальнейших пути:
- ждать три месяца, и тогда можно снова открыть НГ;
- сумму закончившихся НГ оставить в Аккорде, но на другом виде депозита, тогда можно открыть ещё одни НГ, но не в день окончания предыдущих НГ и переразмещения, а только на следующий день.
Всё правильно?
Додано: П'ят 01 бер, 2024 14:23
Можна порадіти за нього трохи, бо мені в мої 56 10 тис малувато буде.
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