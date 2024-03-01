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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 179180181182

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Акордбанк 4.1 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
53%
16
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:34

  andreyiskra написав:Сколько максимум кэшбека можно заработать в месяц?


відповідь тут

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =355699721
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 15:20

"проводятся технические работы" :evil: очень вовремя
криворучки


о - не прошло и 30+ минут :( - заработало
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 07:14

Re: Акордбанк

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Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 09:03

Щиро дякую, пане Ой+!
Використовуємо Ваше повідомлення для огляду кешбеків, бо жодному у нашій редакції жадібний Акорд не дав кредитного ліміту.
ShtormK
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 10:52

  ShtormK написав:Щиро дякую, пане Ой+!
Використовуємо Ваше повідомлення для огляду кешбеків, бо жодному у нашій редакції жадібний Акорд не дав кредитного ліміту.


скажіть що ви від єрмака :)
дві зразу відкрить!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 13:48

  ShtormK написав:Щиро дякую, пане Ой+!
Використовуємо Ваше повідомлення для огляду кешбеків, бо жодному у нашій редакції жадібний Акорд не дав кредитного ліміту.

Та вони туго дають, мені не збільшили з 10 тис, а ще і віковий діапазон 23-55 як, напевно, ні в кого. Сину хотів відкрити, так замолодий, хоча інші банки потрохи налили.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 13:58

Ой+

Брату в январе 56 было. Дали 5 тыс. Недавно пошел в отделение сам попросил добавили еще 5 .
VLADPn
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 14:04

Почитал несколько последних страниц, теперь терзают некоторые сомнения по поводу депозита Нові гроші (НГ).
Приведу несколько тезисов, как я понял. Поправьте, если где-то не так.
1. Проценты выплачивают в то число месяца, в которое разместил.
2. Проценты можно бесплатно выводить p2p-переводом с депозитной карты. Переводить из приложения Аккорда.
3. Депозитная карта может быть Мастеркард или Простир. Бесплатный р2р с Мастера. Может, и Виза, но упоминание Визы тут не встретил.
4. В качестве депозитной выдают карту Найкраща.
5. У НГ нет пролонгации. Сумму закончившихся НГ нельзя сразу разместить на новый срок. Есть два дальнейших пути:
- ждать три месяца, и тогда можно снова открыть НГ;
- сумму закончившихся НГ оставить в Аккорде, но на другом виде депозита, тогда можно открыть ещё одни НГ, но не в день окончания предыдущих НГ и переразмещения, а только на следующий день.
Всё правильно?
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 14:23

  VLADPn написав:Брату в январе 56 было. Дали 5 тыс. Недавно пошел в отделение сам попросил добавили еще 5 .

Можна порадіти за нього трохи, бо мені в мої 56 10 тис малувато буде.
Зображення https://accordbank.com.ua/retail/cards/ ... ay-kartka/
Ой+
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  #<1 ... 179180181182
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