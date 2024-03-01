Почитал несколько последних страниц, теперь терзают некоторые сомнения по поводу депозита Нові гроші (НГ). Приведу несколько тезисов, как я понял. Поправьте, если где-то не так. 1. Проценты выплачивают в то число месяца, в которое разместил. 2. Проценты можно бесплатно выводить p2p-переводом с депозитной карты. Переводить из приложения Аккорда. 3. Депозитная карта может быть Мастеркард или Простир. Бесплатный р2р с Мастера. Может, и Виза, но упоминание Визы тут не встретил. 4. В качестве депозитной выдают карту Найкраща. 5. У НГ нет пролонгации. Сумму закончившихся НГ нельзя сразу разместить на новый срок. Есть два дальнейших пути: - ждать три месяца, и тогда можно снова открыть НГ; - сумму закончившихся НГ оставить в Аккорде, но на другом виде депозита, тогда можно открыть ещё одни НГ, но не в день окончания предыдущих НГ и переразмещения, а только на следующий день. Всё правильно?
candidat написав:Почитал несколько последних страниц, теперь терзают некоторые сомнения по поводу депозита Нові гроші (НГ). Приведу несколько тезисов, как я понял. Поправьте, если где-то не так. 1. Проценты выплачивают в то число месяца, в которое разместил. 2. Проценты можно бесплатно выводить p2p-переводом с депозитной карты. Переводить из приложения Аккорда. 3. Депозитная карта может быть Мастеркард или Простир. Бесплатный р2р с Мастера. Может, и Виза, но упоминание Визы тут не встретил. 4. В качестве депозитной выдают карту Найкраща. 5. У НГ нет пролонгации. Сумму закончившихся НГ нельзя сразу разместить на новый срок. Есть два дальнейших пути: - ждать три месяца, и тогда можно снова открыть НГ; - сумму закончившихся НГ оставить в Аккорде, но на другом виде депозита, тогда можно открыть ещё одни НГ, но не в день окончания предыдущих НГ и переразмещения, а только на следующий день. Всё правильно?
В основном да. Но в п.5 есть 3й путь - разместить новый депо НГ за день до окончания старого