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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 бер, 2024 16:44
candidat написав:
Проценты можно бесплатно выводить p2p-переводом с депозитной карты. Переводить из приложения Аккорда
Не слышал про такое. Разве не только для снятия налички у депосредств комис снимается. У Рояля и отдельной депозитной карты-то нет. Откуда дровишки?
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