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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 бер, 2024 16:44
candidat написав:
Проценты можно бесплатно выводить p2p-переводом с депозитной карты. Переводить из приложения Аккорда
Не слышал про такое. Разве не только для снятия налички у депосредств комис снимается. У Рояля и отдельной депозитной карты-то нет. Откуда дровишки?
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 17:45
ShtormK написав:
Щиро дякую, пане Ой+!
Використовуємо Ваше повідомлення для огляду кешбеків, бо жодному у нашій редакції жадібний Акорд не дав кредитного ліміту.
Дык Аккорд выкладывает кешбэки в новостях на сайте. 1-го числа уж который месяц.https://accordbank.com.ua/ua/about/news ... d3beecf4e/
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