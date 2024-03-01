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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 180181182183

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 4.1 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
53%
16
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 16:44

Re: Акордбанк

  candidat написав:Проценты можно бесплатно выводить p2p-переводом с депозитной карты. Переводить из приложения Аккорда

Не слышал про такое. Разве не только для снятия налички у депосредств комис снимается. У Рояля и отдельной депозитной карты-то нет. Откуда дровишки?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 17:45

  ShtormK написав:Щиро дякую, пане Ой+!
Використовуємо Ваше повідомлення для огляду кешбеків, бо жодному у нашій редакції жадібний Акорд не дав кредитного ліміту.

Дык Аккорд выкладывает кешбэки в новостях на сайте. 1-го числа уж который месяц.
https://accordbank.com.ua/ua/about/news ... d3beecf4e/
ramzes4
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  #<1 ... 180181182183
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