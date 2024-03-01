Не слышал про такое. Разве не только для снятия налички у депосредств комис снимается. У Рояля и отдельной депозитной карты-то нет. Откуда дровишки?
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 16:44
Re: Акордбанк
Додано: П'ят 01 бер, 2024 17:45
Дык Аккорд выкладывает кешбэки в новостях на сайте. 1-го числа уж который месяц.
Додано: П'ят 01 бер, 2024 20:36
Відкрив віртуальний мастер Найкращу у додатку. І вивожу з додатка Акорда по р2р , правда мені дає вивести до 30000 в день
Додано: П'ят 01 бер, 2024 21:01
Кто ж запрещает? Причём, насколько мне склероз не изменяет, 30к - это на каждую карту-получатель. Но в 2.2
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