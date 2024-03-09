candidat написав:Проценты можно бесплатно выводить p2p-переводом с депозитной карты. Переводить из приложения Аккорда
Не слышал про такое. Разве не только для снятия налички у депосредств комис снимается. У Рояля и отдельной депозитной карты-то нет. Откуда дровишки?
Відкрив віртуальний мастер Найкращу у додатку. І вивожу з додатка Акорда по р2р , правда мені дає вивести до 30000 в день
Кто ж запрещает? Причём, насколько мне склероз не изменяет, 30к - это на каждую карту-получатель. Но в 2.2 тарифов всё ещё указано, что при превышении 100к грн в месяц за это комис 0.5% + 5 грн. Заинтересовало давно ли его для депозитных средств отменили и где про это написано.
они дают кл? сходил в отделение за картой найкраща. предложили оформить за 100 грн. решил было уже уходить но потом спросил есть ли виртуальная? сказали что есть и тогда выбрал ее. кл просил самый минимальный 5 тыщ. сказали что на следующий день дадут. прошло уже 5 дней и не дали
zoawlhxc написав:они дают кл? сходил в отделение за картой найкраща. предложили оформить за 100 грн. решил было уже уходить но потом спросил есть ли виртуальная? сказали что есть и тогда выбрал ее. кл просил самый минимальный 5 тыщ. сказали что на следующий день дадут. прошло уже 5 дней и не дали
zoawlhxc написав:они дают кл? сходил в отделение за картой найкраща. предложили оформить за 100 грн. решил было уже уходить но потом спросил есть ли виртуальная? сказали что есть и тогда выбрал ее. кл просил самый минимальный 5 тыщ. сказали что на следующий день дадут. прошло уже 5 дней и не дали
кл дают, но... пенсионер? безработный?
не пенс, официально не работаю просто другие банки сами предлагают 50-100 тыщ а тут непонятно какой банк и даже 5 тыщ не хочет дать
zoawlhxc написав:они дают кл? официально не работаю
- кл всьо.
а почему тогда другие банки дают? акцент 70тыщ,моно 150 тыщ?
а кто ж знеет?
Но, например , у Акцент=Абанка одна рука не знает, что делает другая. Там вообще могут сначала дать по карте кл 70К, а сейчас "выполняя требования НБУ" могут ограничить любое пополнение своих счетов, например 30К/мес. Можно тогда пополнить и свыше - но будет блокировка и финмониторинг банка: откуда взял еще например 40К, внесенных для погашение того же кредита
Востаннє редагувалось flysoulfly в Суб 09 бер, 2024 12:09, всього редагувалось 1 раз.