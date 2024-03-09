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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 181182183184>

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Акордбанк 4.1 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
53%
16
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 16:44

Re: Акордбанк

  candidat написав:Проценты можно бесплатно выводить p2p-переводом с депозитной карты. Переводить из приложения Аккорда

Не слышал про такое. Разве не только для снятия налички у депосредств комис снимается. У Рояля и отдельной депозитной карты-то нет. Откуда дровишки?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 17:45

  ShtormK написав:Щиро дякую, пане Ой+!
Використовуємо Ваше повідомлення для огляду кешбеків, бо жодному у нашій редакції жадібний Акорд не дав кредитного ліміту.

Дык Аккорд выкладывает кешбэки в новостях на сайте. 1-го числа уж который месяц.
https://accordbank.com.ua/ua/about/news ... d3beecf4e/
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 20:36

  moveton написав:
  candidat написав:Проценты можно бесплатно выводить p2p-переводом с депозитной карты. Переводить из приложения Аккорда

Не слышал про такое. Разве не только для снятия налички у депосредств комис снимается. У Рояля и отдельной депозитной карты-то нет. Откуда дровишки?


Відкрив віртуальний мастер Найкращу у додатку. І вивожу з додатка Акорда по р2р , правда мені дає вивести до 30000 в день
pavyak
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 21:01

  pavyak написав:
  moveton написав:
  candidat написав:Проценты можно бесплатно выводить p2p-переводом с депозитной карты. Переводить из приложения Аккорда

Не слышал про такое. Разве не только для снятия налички у депосредств комис снимается. У Рояля и отдельной депозитной карты-то нет. Откуда дровишки?


Відкрив віртуальний мастер Найкращу у додатку. І вивожу з додатка Акорда по р2р , правда мені дає вивести до 30000 в день

Кто ж запрещает? Причём, насколько мне склероз не изменяет, 30к - это на каждую карту-получатель. Но в 2.2 тарифов всё ещё указано, что при превышении 100к грн в месяц за это комис 0.5% + 5 грн. Заинтересовало давно ли его для депозитных средств отменили и где про это написано.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 09:50

Re: Акордбанк

они дают кл? сходил в отделение за картой найкраща. предложили оформить за 100 грн. решил было уже уходить но потом спросил есть ли виртуальная? сказали что есть и тогда выбрал ее. кл просил самый минимальный 5 тыщ. сказали что на следующий день дадут. прошло уже 5 дней и не дали
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 11:04

  zoawlhxc написав:они дают кл? сходил в отделение за картой найкраща. предложили оформить за 100 грн. решил было уже уходить но потом спросил есть ли виртуальная? сказали что есть и тогда выбрал ее. кл просил самый минимальный 5 тыщ. сказали что на следующий день дадут. прошло уже 5 дней и не дали
кл дают, но...
пенсионер? безработный?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 11:07

  flysoulfly написав:
  zoawlhxc написав:они дают кл? сходил в отделение за картой найкраща. предложили оформить за 100 грн. решил было уже уходить но потом спросил есть ли виртуальная? сказали что есть и тогда выбрал ее. кл просил самый минимальный 5 тыщ. сказали что на следующий день дадут. прошло уже 5 дней и не дали
кл дают, но...
пенсионер? безработный?

не пенс, официально не работаю
просто другие банки сами предлагают 50-100 тыщ а тут непонятно какой банк и даже 5 тыщ не хочет дать
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 11:13

  zoawlhxc написав:
  zoawlhxc написав:они дают кл?
официально не работаю
- кл всьо.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 11:51

  flysoulfly написав:
  zoawlhxc написав:
  zoawlhxc написав:они дают кл?
официально не работаю
- кл всьо.

а почему тогда другие банки дают? акцент 70тыщ,моно 150 тыщ?
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 12:03

  zoawlhxc написав:
  flysoulfly написав:
  zoawlhxc написав:они дают кл?
официально не работаю
- кл всьо.

а почему тогда другие банки дают? акцент 70тыщ,моно 150 тыщ?
а кто ж знеет?

Но, например , у Акцент=Абанка одна рука не знает, что делает другая. Там вообще могут сначала дать по карте кл 70К, а сейчас "выполняя требования НБУ" могут ограничить любое пополнение своих счетов, например 30К/мес. Можно тогда пополнить и свыше - но будет блокировка и финмониторинг банка: откуда взял еще например 40К, внесенных для погашение того же кредита :mrgreen:
Востаннє редагувалось flysoulfly в Суб 09 бер, 2024 12:09, всього редагувалось 1 раз.
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