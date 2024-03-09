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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 181182183184

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Акордбанк 4.1 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
53%
16
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 12:08

flysoulfly просто обидно что всякие г банки дают нужные мне категории кешбек и только за кредитные и при этом кл не дают
а другие банки раздают кл всем подряд но кешбеки не раздают
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 12:10

  zoawlhxc написав:flysoulfly просто обидно что всякие г банки дают нужные мне категории кешбек и только за кредитные и при этом кл не дают
а другие банки раздают кл всем подряд но кешбеки не раздают
аналогично :evil:
та же фигня.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 12:33

  flysoulfly написав:
  zoawlhxc написав:flysoulfly просто обидно что всякие г банки дают нужные мне категории кешбек и только за кредитные и при этом кл не дают
а другие банки раздают кл всем подряд но кешбеки не раздают
аналогично :evil:
та же фигня.

Я попросил через приложение 5к лимита (меньше нельзя), перезвонили, учтонили информацию. Позже подтвердили, что лимит дают, но нужно идти в отделение подписывать ещё документы. Как по мне, по рагульному сделано: или же делайте весь процесс удалённым или уже все через отделение. Хоть переиндетификацию можно пройти полностью через Колл-центр.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 12:50

Штраф

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... onodavstva
sens
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 13:12

Re: Акордбанк

Бо вони погано старались
Investor_K
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