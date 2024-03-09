flysoulfly просто обидно что всякие г банки дают нужные мне категории кешбек и только за кредитные и при этом кл не дают
а другие банки раздают кл всем подряд но кешбеки не раздают
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 бер, 2024 12:08
flysoulfly просто обидно что всякие г банки дают нужные мне категории кешбек и только за кредитные и при этом кл не дают
а другие банки раздают кл всем подряд но кешбеки не раздают
Додано: Суб 09 бер, 2024 12:10
Додано: Суб 09 бер, 2024 12:33
Я попросил через приложение 5к лимита (меньше нельзя), перезвонили, учтонили информацию. Позже подтвердили, что лимит дают, но нужно идти в отделение подписывать ещё документы. Как по мне, по рагульному сделано: или же делайте весь процесс удалённым или уже все через отделение. Хоть переиндетификацию можно пройти полностью через Колл-центр.
Додано: Суб 09 бер, 2024 12:50
Штраф
Додано: Суб 09 бер, 2024 13:12
Re: Акордбанк
Бо вони погано старались
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