zoawlhxc написав:flysoulfly просто обидно что всякие г банки дают нужные мне категории кешбек и только за кредитные и при этом кл не дают а другие банки раздают кл всем подряд но кешбеки не раздают
аналогично та же фигня.
Я попросил через приложение 5к лимита (меньше нельзя), перезвонили, учтонили информацию. Позже подтвердили, что лимит дают, но нужно идти в отделение подписывать ещё документы. Как по мне, по рагульному сделано: или же делайте весь процесс удалённым или уже все через отделение. Хоть переиндетификацию можно пройти полностью через Колл-центр.
sens написав:https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-u-lyutomu-zastosuvav-do-troh-bankiv-ta-trinadtsyati-nebankivskih-finansovih-ustanov-zahodi-vplivu-za-porushennya-u-sferi-finmonitoringu-ta-valyutnogo-zakonodavstva
moveton написав:что он и штрафы всей Укрпочты тоже из неё выплачивает.
ЛОЛ кого він має за дурнів?!??
штраф на юрособу!
За три года с момента интервью никого не удивило. Статьи про удерживание из зарплаты работника ущёрба, возникшего по его вине, в КЗОТ тогда были. Может уже и отменили и можно творить что угодно без материальной ответственности. Очень давно не работал по КЗОТ.