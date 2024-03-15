Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Акордбанк Акордбанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 182183184185 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Акордбанк 4.1 5 30 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 10% 3 2- Погане. Некомпетентне. 3% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 10% 3 4- Добре. Як і повинно бути. 23% 7 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 53% 16 Всього голосів : 30 Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:25 Несколько вопросов по депозиту Нові гроші (НГ):

1. Можно открыть несколько НГ параллельно? Скажем, с интервалом в месяц (например, 1 марта, 1 апреля, 1 мая).

2. Можно ли открыть депозит без денег, а потом на депозитный счёт 2630 закинуть сумму депозита переводом из другого банка? Если да, то такое можно сделать в приложении? В отделении? И там, и там?

3. Если без денег нельзя, есть ли какая-то бесплатная карта/счёт, куда можно без комиссии перевести деньги, а потом открывать депозит? С этой карты открыть депозит можно будет и в приложении, и в отделении?

4. До которого часа НГ открываются день в день в приложении?

5. Раньше, если окончание депозита попадало на субботу-воскресенье, то отдавали в пн, но за сб-вс доплачивали. Сейчас доплачивают?



P.S. В Аккорде у меня пока нет ни счетов, ни карт, ни приложения. Можно новому клиенту дистанционно каким-то образом открыть НГ? Или карту, чтоб открыть НГ. candidat Повідомлень: 1265 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:28 candidat написав: Несколько вопросов по депозиту Нові гроші (НГ):

1. Можно открыть несколько НГ параллельно? Скажем, с интервалом в месяц (например, 1 марта, 1 апреля, 1 мая).

2. Можно ли открыть депозит без денег, а потом на депозитный счёт 2630 закинуть сумму депозита переводом из другого банка? Если да, то такое можно сделать в приложении? В отделении? И там, и там?

3. Если без денег нельзя, есть ли какая-то бесплатная карта/счёт, куда можно без комиссии перевести деньги, а потом открывать депозит? С этой карты открыть депозит можно будет и в приложении, и в отделении?

4. До которого часа НГ открываются день в день в приложении?

5. Раньше, если окончание депозита попадало на субботу-воскресенье, то отдавали в пн, но за сб-вс доплачивали. Сейчас доплачивают?



P.S. В Аккорде у меня пока нет ни счетов, ни карт, ни приложения. Можно новому клиенту дистанционно каким-то образом открыть НГ? Или карту, чтоб открыть НГ. Несколько вопросов по депозиту Нові гроші (НГ):1. Можно открыть несколько НГ параллельно? Скажем, с интервалом в месяц (например, 1 марта, 1 апреля, 1 мая).2. Можно ли открыть депозит без денег, а потом на депозитный счёт 2630 закинуть сумму депозита переводом из другого банка? Если да, то такое можно сделать в приложении? В отделении? И там, и там?3. Если без денег нельзя, есть ли какая-то бесплатная карта/счёт, куда можно без комиссии перевести деньги, а потом открывать депозит? С этой карты открыть депозит можно будет и в приложении, и в отделении?4. До которого часа НГ открываются день в день в приложении?5. Раньше, если окончание депозита попадало на субботу-воскресенье, то отдавали в пн, но за сб-вс доплачивали. Сейчас доплачивают?P.S. В Аккорде у меня пока нет ни счетов, ни карт, ни приложения. Можно новому клиенту дистанционно каким-то образом открыть НГ? Или карту, чтоб открыть НГ.

1. Да.

2. Нет.

3. Да, правильная карта с кешбеком (нужен КЛ).

4. Точно не подскажу, открывал всегда в рабочее время.

5. Да, оплачивают. Отдают в выходные.

Через Дию можно открыть. 1. Да.2. Нет.3. Да, правильная карта с кешбеком (нужен КЛ).4. Точно не подскажу, открывал всегда в рабочее время.5. Да, оплачивают. Отдают в выходные.Через Дию можно открыть. lloydbanksua

Повідомлень: 1565 З нами з: 22.04.20 Подякував: 77 раз. Подякували: 173 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:37 Re: Акордбанк candidat написав: 1. Можно открыть несколько НГ параллельно? Скажем, с интервалом в месяц (например, 1 марта, 1 апреля, 1 мая). 1. Можно открыть несколько НГ параллельно? Скажем, с интервалом в месяц (например, 1 марта, 1 апреля, 1 мая).



в мае можно , но при условии , что мартовские останутся в банке на другом депозите,

менее прибильном чем НГ

работает ефект золушки , с каждим ударом часов, ваши доходи превращаются в тикву. в мае можно , но при условии , что мартовские останутся в банке на другом депозите,менее прибильном чем НГработает ефект золушки , с каждим ударом часов, ваши доходи превращаются в тикву. Goodman

Повідомлень: 6415 З нами з: 23.11.14 Подякував: 754 раз. Подякували: 564 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:55 candidat написав: Несколько вопросов по депозиту Нові гроші (НГ):

1. Можно открыть несколько НГ параллельно? Скажем, с интервалом в месяц (например, 1 марта, 1 апреля, 1 мая).

2. Можно ли открыть депозит без денег, а потом на депозитный счёт 2630 закинуть сумму депозита переводом из другого банка? Если да, то такое можно сделать в приложении? В отделении? И там, и там?

3. Если без денег нельзя, есть ли какая-то бесплатная карта/счёт, куда можно без комиссии перевести деньги, а потом открывать депозит? С этой карты открыть депозит можно будет и в приложении, и в отделении?

4. До которого часа НГ открываются день в день в приложении?

5. Раньше, если окончание депозита попадало на субботу-воскресенье, то отдавали в пн, но за сб-вс доплачивали. Сейчас доплачивают?



P.S. В Аккорде у меня пока нет ни счетов, ни карт, ни приложения. Можно новому клиенту дистанционно каким-то образом открыть НГ? Или карту, чтоб открыть НГ. Несколько вопросов по депозиту Нові гроші (НГ):1. Можно открыть несколько НГ параллельно? Скажем, с интервалом в месяц (например, 1 марта, 1 апреля, 1 мая).2. Можно ли открыть депозит без денег, а потом на депозитный счёт 2630 закинуть сумму депозита переводом из другого банка? Если да, то такое можно сделать в приложении? В отделении? И там, и там?3. Если без денег нельзя, есть ли какая-то бесплатная карта/счёт, куда можно без комиссии перевести деньги, а потом открывать депозит? С этой карты открыть депозит можно будет и в приложении, и в отделении?4. До которого часа НГ открываются день в день в приложении?5. Раньше, если окончание депозита попадало на субботу-воскресенье, то отдавали в пн, но за сб-вс доплачивали. Сейчас доплачивают?P.S. В Аккорде у меня пока нет ни счетов, ни карт, ни приложения. Можно новому клиенту дистанционно каким-то образом открыть НГ? Или карту, чтоб открыть НГ.

1. Можно, но эт не параллельно, эт -- лыжи, они тож идут парал-но, но с перекрытием

Причем вы можете открыть кучу НГ, но ДО окончания (возврата тела) 1го

2. Низзя

3. Найкраща она называется, можно виртуальну

4. Кажисть до 22-00. Саппорт точно подскажет!

5. Вот в Сб. отдают, а в Вс. чото у меня нашару пролежал до Пн (



ПС. Через Дию пробуйте 1. Можно, но эт не параллельно, эт -- лыжи, они тож идут парал-но, но с перекрытиемПричем вы можете открыть кучу НГ, но ДО окончания (возврата тела) 1го2. Низзя3. Найкраща она называется, можно виртуальну4. Кажисть до 22-00. Саппорт точно подскажет!5. Вот в Сб. отдают, а в Вс. чото у меня нашару пролежал до Пн (ПС. Через Дию пробуйте Amethyst

Повідомлень: 5184 З нами з: 05.05.21 Подякував: 397 раз. Подякували: 979 раз. Профіль 1 9 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:58 candidat написав: P.S. В Аккорде у меня пока нет ни счетов, ни карт, ни приложения. Можно новому клиенту дистанционно каким-то образом открыть НГ? Или карту, чтоб открыть НГ. P.S. В Аккорде у меня пока нет ни счетов, ни карт, ни приложения. Можно новому клиенту дистанционно каким-то образом открыть НГ? Или карту, чтоб открыть НГ.

Если вы любите дистанционно, то стоит сразу подумать, как будете выводить деньги

У Аккорда в общем случае вывод или через кассу наличными, или по 100 тыс./месяц слать P2P на карты. Если вы любите дистанционно, то стоит сразу подумать, как будете выводить деньгиУ Аккорда в общем случае вывод или через кассу наличными, или по 100 тыс./месяц слать P2P на карты. ramzes4

Повідомлень: 1058 З нами з: 29.08.13 Подякував: 2318 раз. Подякували: 285 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 182183184185 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: nekefer і 1 гістьМодератори: Ірина_, ShtormK, Модератор