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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Акордбанк 4.1 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
53%
16
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:25

Несколько вопросов по депозиту Нові гроші (НГ):
1. Можно открыть несколько НГ параллельно? Скажем, с интервалом в месяц (например, 1 марта, 1 апреля, 1 мая).
2. Можно ли открыть депозит без денег, а потом на депозитный счёт 2630 закинуть сумму депозита переводом из другого банка? Если да, то такое можно сделать в приложении? В отделении? И там, и там?
3. Если без денег нельзя, есть ли какая-то бесплатная карта/счёт, куда можно без комиссии перевести деньги, а потом открывать депозит? С этой карты открыть депозит можно будет и в приложении, и в отделении?
4. До которого часа НГ открываются день в день в приложении?
5. Раньше, если окончание депозита попадало на субботу-воскресенье, то отдавали в пн, но за сб-вс доплачивали. Сейчас доплачивают?

P.S. В Аккорде у меня пока нет ни счетов, ни карт, ни приложения. Можно новому клиенту дистанционно каким-то образом открыть НГ? Или карту, чтоб открыть НГ.
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:28

  candidat написав:Несколько вопросов по депозиту Нові гроші (НГ):
1. Можно открыть несколько НГ параллельно? Скажем, с интервалом в месяц (например, 1 марта, 1 апреля, 1 мая).
2. Можно ли открыть депозит без денег, а потом на депозитный счёт 2630 закинуть сумму депозита переводом из другого банка? Если да, то такое можно сделать в приложении? В отделении? И там, и там?
3. Если без денег нельзя, есть ли какая-то бесплатная карта/счёт, куда можно без комиссии перевести деньги, а потом открывать депозит? С этой карты открыть депозит можно будет и в приложении, и в отделении?
4. До которого часа НГ открываются день в день в приложении?
5. Раньше, если окончание депозита попадало на субботу-воскресенье, то отдавали в пн, но за сб-вс доплачивали. Сейчас доплачивают?

P.S. В Аккорде у меня пока нет ни счетов, ни карт, ни приложения. Можно новому клиенту дистанционно каким-то образом открыть НГ? Или карту, чтоб открыть НГ.

1. Да.
2. Нет.
3. Да, правильная карта с кешбеком (нужен КЛ).
4. Точно не подскажу, открывал всегда в рабочее время.
5. Да, оплачивают. Отдают в выходные.
Через Дию можно открыть.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:37

Re: Акордбанк

  candidat написав:1. Можно открыть несколько НГ параллельно? Скажем, с интервалом в месяц (например, 1 марта, 1 апреля, 1 мая).


в мае можно , но при условии , что мартовские останутся в банке на другом депозите,
менее прибильном чем НГ
работает ефект золушки , с каждим ударом часов, ваши доходи превращаются в тикву.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:55

  candidat написав:Несколько вопросов по депозиту Нові гроші (НГ):
1. Можно открыть несколько НГ параллельно? Скажем, с интервалом в месяц (например, 1 марта, 1 апреля, 1 мая).
2. Можно ли открыть депозит без денег, а потом на депозитный счёт 2630 закинуть сумму депозита переводом из другого банка? Если да, то такое можно сделать в приложении? В отделении? И там, и там?
3. Если без денег нельзя, есть ли какая-то бесплатная карта/счёт, куда можно без комиссии перевести деньги, а потом открывать депозит? С этой карты открыть депозит можно будет и в приложении, и в отделении?
4. До которого часа НГ открываются день в день в приложении?
5. Раньше, если окончание депозита попадало на субботу-воскресенье, то отдавали в пн, но за сб-вс доплачивали. Сейчас доплачивают?

P.S. В Аккорде у меня пока нет ни счетов, ни карт, ни приложения. Можно новому клиенту дистанционно каким-то образом открыть НГ? Или карту, чтоб открыть НГ.

1. Можно, но эт не параллельно, эт -- лыжи, они тож идут парал-но, но с перекрытием :)
Причем вы можете открыть кучу НГ, но ДО окончания (возврата тела) 1го
2. Низзя
3. Найкраща она называется, можно виртуальну
4. Кажисть до 22-00. Саппорт точно подскажет!
5. Вот в Сб. отдают, а в Вс. чото у меня нашару пролежал до Пн (

ПС. Через Дию пробуйте
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:58

  candidat написав:P.S. В Аккорде у меня пока нет ни счетов, ни карт, ни приложения. Можно новому клиенту дистанционно каким-то образом открыть НГ? Или карту, чтоб открыть НГ.

Если вы любите дистанционно, то стоит сразу подумать, как будете выводить деньги :)
У Аккорда в общем случае вывод или через кассу наличными, или по 100 тыс./месяц слать P2P на карты.
ramzes4
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