Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:25

Несколько вопросов по депозиту Нові гроші (НГ):

1. Можно открыть несколько НГ параллельно? Скажем, с интервалом в месяц (например, 1 марта, 1 апреля, 1 мая).

2. Можно ли открыть депозит без денег, а потом на депозитный счёт 2630 закинуть сумму депозита переводом из другого банка? Если да, то такое можно сделать в приложении? В отделении? И там, и там?

3. Если без денег нельзя, есть ли какая-то бесплатная карта/счёт, куда можно без комиссии перевести деньги, а потом открывать депозит? С этой карты открыть депозит можно будет и в приложении, и в отделении?

4. До которого часа НГ открываются день в день в приложении?

5. Раньше, если окончание депозита попадало на субботу-воскресенье, то отдавали в пн, но за сб-вс доплачивали. Сейчас доплачивают?



P.S. В Аккорде у меня пока нет ни счетов, ни карт, ни приложения. Можно новому клиенту дистанционно каким-то образом открыть НГ? Или карту, чтоб открыть НГ.