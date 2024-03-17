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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:25
Несколько вопросов по депозиту Нові гроші (НГ):
1. Можно открыть несколько НГ параллельно? Скажем, с интервалом в месяц (например, 1 марта, 1 апреля, 1 мая).
2. Можно ли открыть депозит без денег, а потом на депозитный счёт 2630 закинуть сумму депозита переводом из другого банка? Если да, то такое можно сделать в приложении? В отделении? И там, и там?
3. Если без денег нельзя, есть ли какая-то бесплатная карта/счёт, куда можно без комиссии перевести деньги, а потом открывать депозит? С этой карты открыть депозит можно будет и в приложении, и в отделении?
4. До которого часа НГ открываются день в день в приложении?
5. Раньше, если окончание депозита попадало на субботу-воскресенье, то отдавали в пн, но за сб-вс доплачивали. Сейчас доплачивают?
P.S. В Аккорде у меня пока нет ни счетов, ни карт, ни приложения. Можно новому клиенту дистанционно каким-то образом открыть НГ? Или карту, чтоб открыть НГ.
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candidat
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:28
candidat написав:
Несколько вопросов по депозиту Нові гроші (НГ):
1. Можно открыть несколько НГ параллельно? Скажем, с интервалом в месяц (например, 1 марта, 1 апреля, 1 мая).
2. Можно ли открыть депозит без денег, а потом на депозитный счёт 2630 закинуть сумму депозита переводом из другого банка? Если да, то такое можно сделать в приложении? В отделении? И там, и там?
3. Если без денег нельзя, есть ли какая-то бесплатная карта/счёт, куда можно без комиссии перевести деньги, а потом открывать депозит? С этой карты открыть депозит можно будет и в приложении, и в отделении?
4. До которого часа НГ открываются день в день в приложении?
5. Раньше, если окончание депозита попадало на субботу-воскресенье, то отдавали в пн, но за сб-вс доплачивали. Сейчас доплачивают?
P.S. В Аккорде у меня пока нет ни счетов, ни карт, ни приложения. Можно новому клиенту дистанционно каким-то образом открыть НГ? Или карту, чтоб открыть НГ.
1. Да.
2. Нет.
3. Да, правильная карта с кешбеком (нужен КЛ).
4. Точно не подскажу, открывал всегда в рабочее время.
5. Да, оплачивают. Отдают в выходные.
Через Дию можно открыть.
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:37
candidat написав:
1. Можно открыть несколько НГ параллельно? Скажем, с интервалом в месяц (например, 1 марта, 1 апреля, 1 мая).
в мае можно , но при условии , что мартовские останутся в банке на другом депозите,
менее прибильном чем НГ
работает ефект золушки , с каждим ударом часов, ваши доходи превращаются в тикву.
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Goodman
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:55
candidat написав:
Несколько вопросов по депозиту Нові гроші (НГ):
1. Можно открыть несколько НГ параллельно? Скажем, с интервалом в месяц (например, 1 марта, 1 апреля, 1 мая).
2. Можно ли открыть депозит без денег, а потом на депозитный счёт 2630 закинуть сумму депозита переводом из другого банка? Если да, то такое можно сделать в приложении? В отделении? И там, и там?
3. Если без денег нельзя, есть ли какая-то бесплатная карта/счёт, куда можно без комиссии перевести деньги, а потом открывать депозит? С этой карты открыть депозит можно будет и в приложении, и в отделении?
4. До которого часа НГ открываются день в день в приложении?
5. Раньше, если окончание депозита попадало на субботу-воскресенье, то отдавали в пн, но за сб-вс доплачивали. Сейчас доплачивают?
P.S. В Аккорде у меня пока нет ни счетов, ни карт, ни приложения. Можно новому клиенту дистанционно каким-то образом открыть НГ? Или карту, чтоб открыть НГ.
1. Можно, но эт не параллельно, эт -- лыжи, они тож идут парал-но, но с перекрытием
Причем вы можете открыть кучу НГ, но ДО окончания (возврата тела) 1го
2. Низзя
3. Найкраща она называется, можно виртуальну
4. Кажисть до 22-00. Саппорт точно подскажет!
5. Вот в Сб. отдают, а в Вс. чото у меня нашару пролежал до Пн (
ПС. Через Дию пробуйте
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Amethyst
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:58
candidat написав:
P.S. В Аккорде у меня пока нет ни счетов, ни карт, ни приложения. Можно новому клиенту дистанционно каким-то образом открыть НГ? Или карту, чтоб открыть НГ.
Если вы любите дистанционно, то стоит сразу подумать, как будете выводить деньги
У Аккорда в общем случае вывод или через кассу наличными, или по 100 тыс./месяц слать P2P на карты.
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ramzes4
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Додано: Нед 17 бер, 2024 09:24
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sens
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Додано: Нед 17 бер, 2024 09:30
В Раде осталось 18 на 3 месяца
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VLADPn
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Додано: Нед 17 бер, 2024 11:23
Amethyst написав:
ПС. Через Дию пробуйте
не хочет - пишет нема интернета, хотя пробовал и через вайфай и водафон, и киевстар
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чик
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Додано: Нед 17 бер, 2024 11:28
Так седня воскресенье -- девочкам печенье, а мальчишкам дуракам толстой палкой по бокам ))
Ждемс раб дня )
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Amethyst
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