Підкажіть, можна купляти овдп з кредитної карти чи краще перевести кошти на дебютну віртуалку?
Кошти власні і є трохи кредитних (5к).
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Додано: Суб 23 бер, 2024 15:16
Re: Акордбанк
Підкажіть, можна купляти овдп з кредитної карти чи краще перевести кошти на дебютну віртуалку?
Кошти власні і є трохи кредитних (5к).
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