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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 183184185186

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Акордбанк 4.1 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
53%
16
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 15:16

Re: Акордбанк

Підкажіть, можна купляти овдп з кредитної карти чи краще перевести кошти на дебютну віртуалку?
Кошти власні і є трохи кредитних (5к).
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 18:25

  2XL написав:Підкажіть, можна купляти овдп з кредитної карти чи краще перевести кошти на дебютну віртуалку?

Если через Дию, то без разницы. Кэшбека всю равно не дадут.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 10:25

  moveton написав:
  2XL написав:Підкажіть, можна купляти овдп з кредитної карти чи краще перевести кошти на дебютну віртуалку?

Если через Дию, то без разницы. Кэшбека всю равно не дадут.

Але з кредитки можна насолодитись грейсом.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 14:02

  Ой+ написав:
  moveton написав:
  2XL написав:Підкажіть, можна купляти овдп з кредитної карти чи краще перевести кошти на дебютну віртуалку?

Если через Дию, то без разницы. Кэшбека всю равно не дадут.

Але з кредитки можна насолодитись грейсом.

Райська насолода. :wink:
nord
 
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