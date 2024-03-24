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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 бер, 2024 15:16
Підкажіть, можна купляти овдп з кредитної карти чи краще перевести кошти на дебютну віртуалку?
Кошти власні і є трохи кредитних (5к).
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2XL
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Додано: Суб 23 бер, 2024 18:25
2XL написав:
Підкажіть, можна купляти овдп з кредитної карти чи краще перевести кошти на дебютну віртуалку?
Если через Дию, то без разницы. Кэшбека всю равно не дадут.
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moveton
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Додано: Нед 24 бер, 2024 10:25
moveton написав: 2XL написав:
Підкажіть, можна купляти овдп з кредитної карти чи краще перевести кошти на дебютну віртуалку?
Если через Дию, то без разницы. Кэшбека всю равно не дадут.
Але з кредитки можна насолодитись грейсом.
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Ой+
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Додано: Нед 24 бер, 2024 14:02
Ой+ написав: moveton написав: 2XL написав:
Підкажіть, можна купляти овдп з кредитної карти чи краще перевести кошти на дебютну віртуалку?
Если через Дию, то без разницы. Кэшбека всю равно не дадут.
Але з кредитки можна насолодитись грейсом.
Райська насолода.
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nord
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Додано: Нед 24 бер, 2024 22:25
Ой+ написав:
Але з кредитки можна насолодитись грейсом.
Як казав Влад Коваль сучасності - Тарас Гук: "Я розкажу вам, як заробити на грошах, котрих у вас ніколи не було"
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klug
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