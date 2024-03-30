Підкажіть, можна купляти овдп з кредитної карти чи краще перевести кошти на дебютну віртуалку?
Кошти власні і є трохи кредитних (5к).
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Додано: Суб 23 бер, 2024 15:16
Re: Акордбанк
Підкажіть, можна купляти овдп з кредитної карти чи краще перевести кошти на дебютну віртуалку?
Кошти власні і є трохи кредитних (5к).
Додано: Суб 23 бер, 2024 18:25
Додано: Нед 24 бер, 2024 10:25
Додано: Нед 24 бер, 2024 14:02
Додано: Нед 24 бер, 2024 22:25
Додано: П'ят 29 бер, 2024 11:52
Re: Акордбанк
КБ на квітень:
- Одяг та взуття - 2%
- Аптеки - 2%
- Автосервіс - 3%
- Здоров'я - 5%
- Товари для дому та саду - 20%
Додано: Суб 30 бер, 2024 10:10
Re: Акордбанк
Придурковатый рояль позакрывал карты на которые идет ежемесяная выплата процентов и которые валидны до 26 года. Горячка разводит рукам - видим закрыты за неактивность, да вижу была выплата %% в феврале и марте (последняя 18 марта) и дальнейший перевод денег по р2р. Депо действующие и сейчас. Да это как бы подтверждает что карты активны, но почему так сделал банк - сказать не можем ибо профильный отдел до понедельника выходной. Принесли извинения и предложили перевыпустить самому карты к тем же счетам в приложении, что и было сделано
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