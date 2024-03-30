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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 183184185186

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Акордбанк 4 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
52%
16
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 15:16

Re: Акордбанк

Підкажіть, можна купляти овдп з кредитної карти чи краще перевести кошти на дебютну віртуалку?
Кошти власні і є трохи кредитних (5к).
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 18:25

  2XL написав:Підкажіть, можна купляти овдп з кредитної карти чи краще перевести кошти на дебютну віртуалку?

Если через Дию, то без разницы. Кэшбека всю равно не дадут.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 10:25

  moveton написав:
  2XL написав:Підкажіть, можна купляти овдп з кредитної карти чи краще перевести кошти на дебютну віртуалку?

Если через Дию, то без разницы. Кэшбека всю равно не дадут.

Але з кредитки можна насолодитись грейсом.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 14:02

  Ой+ написав:
  moveton написав:
  2XL написав:Підкажіть, можна купляти овдп з кредитної карти чи краще перевести кошти на дебютну віртуалку?

Если через Дию, то без разницы. Кэшбека всю равно не дадут.

Але з кредитки можна насолодитись грейсом.

Райська насолода. :wink:
nord
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 22:25

  Ой+ написав:Але з кредитки можна насолодитись грейсом.

Як казав Влад Коваль сучасності - Тарас Гук: "Я розкажу вам, як заробити на грошах, котрих у вас ніколи не було"
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 11:52

Re: Акордбанк

КБ на квітень:

- Одяг та взуття - 2%
- Аптеки - 2%
- Автосервіс - 3%
- Здоров'я - 5%
- Товари для дому та саду - 20%
Amid
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 10:10

Re: Акордбанк

Придурковатый рояль позакрывал карты на которые идет ежемесяная выплата процентов и которые валидны до 26 года. Горячка разводит рукам - видим закрыты за неактивность, да вижу была выплата %% в феврале и марте (последняя 18 марта) и дальнейший перевод денег по р2р. Депо действующие и сейчас. Да это как бы подтверждает что карты активны, но почему так сделал банк - сказать не можем ибо профильный отдел до понедельника выходной. Принесли извинения и предложили перевыпустить самому карты к тем же счетам в приложении, что и было сделано
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 10:54

  WallNutPen написав:Придурковатый рояль позакрывал карты на которые идет ежемесяная выплата процентов и которые валидны до 26 года. Горячка разводит рукам - видим закрыты за неактивность, да вижу была выплата %% в феврале и марте (последняя 18 марта) и дальнейший перевод денег по р2р. Депо действующие и сейчас. Да это как бы подтверждает что карты активны, но почему так сделал банк - сказать не можем ибо профильный отдел до понедельника выходной. Принесли извинения и предложили перевыпустить самому карты к тем же счетам в приложении, что и было сделано

Сами не ведают, что творят...
nord
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 11:26

Re: Акордбанк

Мені телефонували з претензіями чому були виставлені низькі оцінки банку при оцінюванні. Не запитували, що треба покращити чи змінити. Перший раз бачу таку нахабність
2XL
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