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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 бер, 2024 15:16
Підкажіть, можна купляти овдп з кредитної карти чи краще перевести кошти на дебютну віртуалку?
Кошти власні і є трохи кредитних (5к).
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2XL
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Додано: Суб 23 бер, 2024 18:25
2XL написав:
Підкажіть, можна купляти овдп з кредитної карти чи краще перевести кошти на дебютну віртуалку?
Если через Дию, то без разницы. Кэшбека всю равно не дадут.
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moveton
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Додано: Нед 24 бер, 2024 10:25
moveton написав: 2XL написав:
Підкажіть, можна купляти овдп з кредитної карти чи краще перевести кошти на дебютну віртуалку?
Если через Дию, то без разницы. Кэшбека всю равно не дадут.
Але з кредитки можна насолодитись грейсом.
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Ой+
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Додано: Нед 24 бер, 2024 14:02
Ой+ написав: moveton написав: 2XL написав:
Підкажіть, можна купляти овдп з кредитної карти чи краще перевести кошти на дебютну віртуалку?
Если через Дию, то без разницы. Кэшбека всю равно не дадут.
Але з кредитки можна насолодитись грейсом.
Райська насолода.
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nord
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Додано: Нед 24 бер, 2024 22:25
Ой+ написав:
Але з кредитки можна насолодитись грейсом.
Як казав Влад Коваль сучасності - Тарас Гук: "Я розкажу вам, як заробити на грошах, котрих у вас ніколи не було"
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klug
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 11:52
КБ на квітень:
- Одяг та взуття - 2%
- Аптеки - 2%
- Автосервіс - 3%
- Здоров'я - 5%
- Товари для дому та саду - 20%
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Додано: Суб 30 бер, 2024 10:10
Придурковатый рояль позакрывал карты на которые идет ежемесяная выплата процентов и которые валидны до 26 года. Горячка разводит рукам - видим закрыты за неактивность, да вижу была выплата %% в феврале и марте (последняя 18 марта) и дальнейший перевод денег по р2р. Депо действующие и сейчас. Да это как бы подтверждает что карты активны, но почему так сделал банк - сказать не можем ибо профильный отдел до понедельника выходной. Принесли извинения и предложили перевыпустить самому карты к тем же счетам в приложении, что и было сделано
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WallNutPen
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Додано: Суб 30 бер, 2024 10:54
WallNutPen написав:
Придурковатый рояль позакрывал карты на которые идет ежемесяная выплата процентов и которые валидны до 26 года. Горячка разводит рукам - видим закрыты за неактивность, да вижу была выплата %% в феврале и марте (последняя 18 марта) и дальнейший перевод денег по р2р. Депо действующие и сейчас. Да это как бы подтверждает что карты активны, но почему так сделал банк - сказать не можем ибо профильный отдел до понедельника выходной. Принесли извинения и предложили перевыпустить самому карты к тем же счетам в приложении, что и было сделано
Сами не ведают, что творят...
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nord
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Додано: Суб 30 бер, 2024 11:26
Мені телефонували з претензіями чому були виставлені низькі оцінки банку при оцінюванні. Не запитували, що треба покращити чи змінити. Перший раз бачу таку нахабність
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2XL
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