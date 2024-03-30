Придурковатый рояль позакрывал карты на которые идет ежемесяная выплата процентов и которые валидны до 26 года. Горячка разводит рукам - видим закрыты за неактивность, да вижу была выплата %% в феврале и марте (последняя 18 марта) и дальнейший перевод денег по р2р. Депо действующие и сейчас. Да это как бы подтверждает что карты активны, но почему так сделал банк - сказать не можем ибо профильный отдел до понедельника выходной. Принесли извинения и предложили перевыпустить самому карты к тем же счетам в приложении, что и было сделано
WallNutPen написав:Придурковатый рояль позакрывал карты на которые идет ежемесяная выплата процентов и которые валидны до 26 года. Горячка разводит рукам - видим закрыты за неактивность, да вижу была выплата %% в феврале и марте (последняя 18 марта) и дальнейший перевод денег по р2р. Депо действующие и сейчас. Да это как бы подтверждает что карты активны, но почему так сделал банк - сказать не можем ибо профильный отдел до понедельника выходной. Принесли извинения и предложили перевыпустить самому карты к тем же счетам в приложении, что и было сделано