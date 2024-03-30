Теж закриті віртуалки, грн і долар. Ну і хай їм грець
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 бер, 2024 18:13
Re: Акордбанк
Додано: Суб 30 бер, 2024 19:23
Re: Акордбанк
Скільки часу не було активності, що позакривали картки?
Додано: Суб 30 бер, 2024 19:36
Re: Акордбанк
з миру по нитці - голому сорочка.
p.s. В меню закритої карти є пункт "перевипустити". Може в процесі запропонує карту для виведення або перенесе баланс на нову карту - це якщо схочете поекспериментувати, бо я вмиваю руки))
Zochan, мабуть півроку
|