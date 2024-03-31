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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 184185186187

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Акордбанк 4 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
52%
16
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 18:13

Re: Акордбанк

otshelnick1 написав:
  WallNutPen написав:Придурковатый рояль позакрывал карты
рояль втіхаря закрив $ віртуалку, підозрюю за неактивність... А 1 цент так і залишився доступним...
Зображення
Теж закриті віртуалки, грн і долар. Ну і хай їм грець
2XL
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Теж закрили валютну і там далеко не цент залишався. Оце йобобо.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 19:23

Re: Акордбанк

Скільки часу не було активності, що позакривали картки?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 19:36

Re: Акордбанк

  klug написав:Теж закрили валютну і там далеко не цент залишався. Оце йобобо.
з миру по нитці - голому сорочка.
p.s. В меню закритої карти є пункт "перевипустити". Може в процесі запропонує карту для виведення або перенесе баланс на нову карту - це якщо схочете поекспериментувати, бо я вмиваю руки))

Zochan, мабуть півроку
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 01:00

  otshelnick1 написав:p.s. В меню закритої карти є пункт "перевипустити". Може в процесі запропонує карту для виведення або перенесе баланс на нову карту - це якщо схочете поекспериментувати, бо я вмиваю руки))

На попередній сторінці вже писали, що це працює - я можу лише підтвердити. Віртуалка безкоштовно, пластик - від 100 грн. На щастя ці йобобо прибили лише картки, а не рахунки, але дзвіночок тривожний.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 09:04

Re: Акордбанк

Теж на 2 аках залишились центи. Онлайн обміняти на грн не можливо, тільки від 10$. Тільки пертися у відділення
valya
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