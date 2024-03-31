Теж закриті віртуалки, грн і долар. Ну і хай їм грець
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 бер, 2024 18:13
Re: Акордбанк
Додано: Суб 30 бер, 2024 19:23
Re: Акордбанк
Скільки часу не було активності, що позакривали картки?
Додано: Суб 30 бер, 2024 19:36
Re: Акордбанк
з миру по нитці - голому сорочка.
p.s. В меню закритої карти є пункт "перевипустити". Може в процесі запропонує карту для виведення або перенесе баланс на нову карту - це якщо схочете поекспериментувати, бо я вмиваю руки))
Zochan, мабуть півроку
Додано: Нед 31 бер, 2024 01:00
На попередній сторінці вже писали, що це працює - я можу лише підтвердити. Віртуалка безкоштовно, пластик - від 100 грн. На щастя ці йобобо прибили лише картки, а не рахунки, але дзвіночок тривожний.
Додано: Нед 31 бер, 2024 09:04
Re: Акордбанк
Теж на 2 аках залишились центи. Онлайн обміняти на грн не можливо, тільки від 10$. Тільки пертися у відділення
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