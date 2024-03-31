klug написав:Теж закрили валютну і там далеко не цент залишався. Оце йобобо.
з миру по нитці - голому сорочка. p.s. В меню закритої карти є пункт "перевипустити". Може в процесі запропонує карту для виведення або перенесе баланс на нову карту - це якщо схочете поекспериментувати, бо я вмиваю руки))
otshelnick1 написав:p.s. В меню закритої карти є пункт "перевипустити". Може в процесі запропонує карту для виведення або перенесе баланс на нову карту - це якщо схочете поекспериментувати, бо я вмиваю руки))
На попередній сторінці вже писали, що це працює - я можу лише підтвердити. Віртуалка безкоштовно, пластик - від 100 грн. На щастя ці йобобо прибили лише картки, а не рахунки, але дзвіночок тривожний.
mogicanin1986 написав:СЕП з найкращої карти з комісією? Бо щось не знайшов в тарифах. За вхідний СЕП на найкращу акорд коміс не бере, а на вихід?
Та, вроде, никуда оно из тарифов не делось. Разделы 2.2, 2.3. Кстати, ощипывание за исходящий P2P в них же.
Дякую. Для таких чайників як я) краще б було якби банка так і писала переказ по реквізитам, або СЕП як роблять деякі інші банки, а то вказано переказ на рахунки інших банків, щось таке, на мій погляд не зовсім зрозуміле)