там 29999 на добу , чи можна збільшити?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 кві, 2024 06:50
Re: Акордбанк
Додано: Пон 01 кві, 2024 07:00
Додано: Пон 01 кві, 2024 07:07
Re: Акордбанк
Додано: Пон 01 кві, 2024 07:59
В березні закінчився під 18% на 100 тис грн. Відправляв ці 100 на ПУМБ ,щоб там відкрити під 16% на 6 місяців. Дало двома переказами на 29999 грн , далі переказував на камелеон в сенс на 19001, на вайт в моно на 20000 , на вайт в спорт на 20000 , залишок на банк власний рахунок. З сенс , спорт та бвр на ПУМБ відправив безкоштовно. Депозити в ПУМБ пише згідно анкетування місячну зп і за квартал)
Додано: Пон 01 кві, 2024 08:24
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