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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 кві, 2024 07:50
emeta написав:
без комис только p2p в приложении до 100к/мес
там 29999 на добу , чи можна збільшити?
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Goodman
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Додано: Пон 01 кві, 2024 08:00
Goodman написав: emeta написав:
без комис только p2p в приложении до 100к/мес
там 29999 на добу , чи можна збільшити?
На одну карту, на другую можно ещё 29999.
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lloydbanksua
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Додано: Пон 01 кві, 2024 08:07
lloydbanksua написав:
На одну карту, на другую можно ещё 29999.
у меня там одна просроченная Найкраща и ее виртуальний клон.
ето считается одна карта?
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Goodman
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Додано: Пон 01 кві, 2024 08:59
Goodman написав: emeta написав:
без комис только p2p в приложении до 100к/мес
там 29999 на добу , чи можна збільшити?
В березні закінчився під 18% на 100 тис грн. Відправляв ці 100 на ПУМБ ,щоб там відкрити під 16% на 6 місяців. Дало двома переказами на 29999 грн , далі переказував на камелеон в сенс на 19001, на вайт в моно на 20000 , на вайт в спорт на 20000 , залишок на банк власний рахунок. З сенс , спорт та бвр на ПУМБ відправив безкоштовно. Депозити в ПУМБ пише згідно анкетування місячну зп і за квартал)
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sens
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2
Додано: Пон 01 кві, 2024 09:24
Goodman написав: lloydbanksua написав:
На одну карту, на другую можно ещё 29999.
у меня там одна просроченная Найкраща и ее виртуальний клон.
ето считается одна карта?
На одну картку отримувача.
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klug
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3
Додано: Вів 02 кві, 2024 08:36
sens написав:
Відправляв ці 100 на ПУМБ ,щоб там відкрити під 16% на 6 місяців.
якось Ви панове не догледіли... можна було заздалегідь відкрити простий депо з поповнення, просто завчасно і поповнити його, там верх межі - лімончик ГРН
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Goodman
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Додано: Вів 02 кві, 2024 09:34
Goodman написав: sens написав:
Відправляв ці 100 на ПУМБ ,щоб там відкрити під 16% на 6 місяців.
якось Ви панове не догледіли... можна було заздалегідь відкрити простий депо з поповнення, просто завчасно і поповнити його, там верх межі - лімончик ГРН
Стратегія інша , виводити / заводити і мати постійно додатково від Мінфін , програми лояльності, інше
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sens
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2
Додано: Вів 02 кві, 2024 12:45
sens написав: Goodman написав: sens написав:
Відправляв ці 100 на ПУМБ ,щоб там відкрити під 16% на 6 місяців.
якось Ви панове не догледіли... можна було заздалегідь відкрити простий депо з поповнення, просто завчасно і поповнити його, там верх межі - лімончик ГРН
Стратегія інша , виводити / заводити і мати постійно додатково від Мінфін , програми лояльності, інше
Як вам вдається бути новим клієнтом в пропозиціях Мінфіна. Нещодавно запитав в Ідеі хто для вас новий клієнт. Відповідь ті хто не мав відкритих - закритих рахунків 2620. От ті в кого були лише 2625 ті вже нові. А в Акорді відкрив на рік поповненням і по трохи перетікає
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pavyak
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