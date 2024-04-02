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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 185186187188

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Акордбанк 4 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
52%
16
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 07:50

Re: Акордбанк

  emeta написав:без комис только p2p в приложении до 100к/мес

там 29999 на добу , чи можна збільшити?
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 08:00

  Goodman написав:
  emeta написав:без комис только p2p в приложении до 100к/мес

там 29999 на добу , чи можна збільшити?

На одну карту, на другую можно ещё 29999.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 08:07

Re: Акордбанк

  lloydbanksua написав:На одну карту, на другую можно ещё 29999.

у меня там одна просроченная Найкраща и ее виртуальний клон.
ето считается одна карта?
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 08:59

  Goodman написав:
  emeta написав:без комис только p2p в приложении до 100к/мес

там 29999 на добу , чи можна збільшити?

В березні закінчився під 18% на 100 тис грн. Відправляв ці 100 на ПУМБ ,щоб там відкрити під 16% на 6 місяців. Дало двома переказами на 29999 грн , далі переказував на камелеон в сенс на 19001, на вайт в моно на 20000 , на вайт в спорт на 20000 , залишок на банк власний рахунок. З сенс , спорт та бвр на ПУМБ відправив безкоштовно. Депозити в ПУМБ пише згідно анкетування місячну зп і за квартал)
sens
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 09:24

  Goodman написав:
  lloydbanksua написав:На одну карту, на другую можно ещё 29999.

у меня там одна просроченная Найкраща и ее виртуальний клон.
ето считается одна карта?

На одну картку отримувача.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 08:36

Re: Акордбанк

  sens написав:Відправляв ці 100 на ПУМБ ,щоб там відкрити під 16% на 6 місяців.

якось Ви панове не догледіли... можна було заздалегідь відкрити простий депо з поповнення, просто завчасно і поповнити його, там верх межі - лімончик ГРН
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 09:34

  Goodman написав:
  sens написав:Відправляв ці 100 на ПУМБ ,щоб там відкрити під 16% на 6 місяців.

якось Ви панове не догледіли... можна було заздалегідь відкрити простий депо з поповнення, просто завчасно і поповнити його, там верх межі - лімончик ГРН


Стратегія інша , виводити / заводити і мати постійно додатково від Мінфін , програми лояльності, інше
sens
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 12:45

  sens написав:
  Goodman написав:
  sens написав:Відправляв ці 100 на ПУМБ ,щоб там відкрити під 16% на 6 місяців.

якось Ви панове не догледіли... можна було заздалегідь відкрити простий депо з поповнення, просто завчасно і поповнити його, там верх межі - лімончик ГРН


Стратегія інша , виводити / заводити і мати постійно додатково від Мінфін , програми лояльності, інше

Як вам вдається бути новим клієнтом в пропозиціях Мінфіна. Нещодавно запитав в Ідеі хто для вас новий клієнт. Відповідь ті хто не мав відкритих - закритих рахунків 2620. От ті в кого були лише 2625 ті вже нові. А в Акорді відкрив на рік поповненням і по трохи перетікає
pavyak
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 22:16

Re: Акордбанк

  pavyak написав:Як вам вдається бути новим клієнтом в пропозиціях Мінфіна.

в мене теж таке пространственне питання виникло .....
на ці завови, виводи , приводи витрачається час та дні , за які б банк оплатив би %%.
Goodman
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