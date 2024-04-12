Акордбанк написав:13 квітня 2024 р. зі 7:00 до 14:00 через технічні роботи не буде працювати інтернет-банкінгу PUSH/SMS-сповіщення.
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:06
Re: Акордбанк
Сповіщення від банку прийшло про проведення робіт:
Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:23
доливають: за ці 2 (або 1) день.
Більш того, у суботу (або неділю) можна самому у застосунку зняти тіло та %% (по п'ятницю включно).
Отакий ексклюзив!
Тобто є можливість одразу перекинути гроші куди треба через р2р, відкрити новиц депозит або зняти в банкоматах.
(Може наразі якось по іншому, але взимку й ще раніше було саме так)
Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:31
Ого, виходить, навіть пропонують на вибір, як я зрозумів - чи залишити до понеділка і отримати відсотки за ці 2(1) день, або відразу у вихідний зняти, але звісно тоді без цього маленького довіску?
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