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Обслуговування в українських
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 186187188189

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Акордбанк 4 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
52%
16
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:06

Re: Акордбанк

Сповіщення від банку прийшло про проведення робіт:
Акордбанк написав:13 квітня 2024 р. зі 7:00 до 14:00 через технічні роботи не буде працювати інтернет-банкінгу PUSH/SMS-сповіщення.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:23

  1finanсier написав:Панове, ніхто не підраховував - доливають тут грошенят до виплати, якщо депозит закінчується у суботу-неділю, а виплата у понеділок?
доливають: за ці 2 (або 1) день.
:!: Більш того, у суботу (або неділю) можна самому у застосунку зняти тіло та %% (по п'ятницю включно).
Отакий ексклюзив!
Тобто є можливість одразу перекинути гроші куди треба через р2р, відкрити новиц депозит або зняти в банкоматах.
(Може наразі якось по іншому, але взимку й ще раніше було саме так)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:31

  flysoulfly написав:
  1finanсier написав:Панове, ніхто не підраховував - доливають тут грошенят до виплати, якщо депозит закінчується у суботу-неділю, а виплата у понеділок?
доливають: за ці 2 (або 1) день.
:!: Більш того, у суботу (або неділю) можна самому у застосунку зняти тіло та %% (по п'ятницю включно).
Отакий ексклюзив!
Тобто є можливість одразу перекинути гроші куди треба через р2р, відкрити новиц депозит або зняти в банкоматах.
(Може наразі якось по іншому, але взимку й ще раніше було саме так)

Ого, виходить, навіть пропонують на вибір, як я зрозумів - чи залишити до понеділка і отримати відсотки за ці 2(1) день, або відразу у вихідний зняти, але звісно тоді без цього маленького довіску?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 11:56

  1finanсier написав:
  flysoulfly написав:
  1finanсier написав:Панове, ніхто не підраховував - доливають тут грошенят до виплати, якщо депозит закінчується у суботу-неділю, а виплата у понеділок?
доливають: за ці 2 (або 1) день.
:!: Більш того, у суботу (або неділю) можна самому у застосунку зняти тіло та %% (по п'ятницю включно).
Отакий ексклюзив!
Тобто є можливість одразу перекинути гроші куди треба через р2р, відкрити новиц депозит або зняти в банкоматах.
(Може наразі якось по іншому, але взимку й ще раніше було саме так)

Ого, виходить, навіть пропонують на вибір, як я зрозумів - чи залишити до понеділка і отримати відсотки за ці 2(1) день, або відразу у вихідний зняти, але звісно тоді без цього маленького довіску?
ніт! не чи - або .
й зняти тіло+%%% раніше, й з %довіском !
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 20:05

  flysoulfly написав:
  1finanсier написав:
  flysoulfly написав:доливають: за ці 2 (або 1) день.
:!: Більш того, у суботу (або неділю) можна самому у застосунку зняти тіло та %% (по п'ятницю включно).
Отакий ексклюзив!
Тобто є можливість одразу перекинути гроші куди треба через р2р, відкрити новиц депозит або зняти в банкоматах.
(Може наразі якось по іншому, але взимку й ще раніше було саме так)

Ого, виходить, навіть пропонують на вибір, як я зрозумів - чи залишити до понеділка і отримати відсотки за ці 2(1) день, або відразу у вихідний зняти, але звісно тоді без цього маленького довіску?
ніт! не чи - або .
й зняти тіло+%%% раніше, й з %довіском !

Дякую за роз'яснення )
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 23:24

Re: Акордбанк

Мені ці телепні також закрили доларову картку (декілька соток було!). Аж місяць неактивності був, мабуть ці єдиноріжки хотіли, щоб я каву купівав за валюту щодня... Завтра йду закривати рахунки і знімати кошти, бо цей шапіто мені набрид.
drug_xl
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