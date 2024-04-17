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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:06
Сповіщення від банку прийшло про проведення робіт:
Акордбанк написав:13 квітня 2024 р. зі 7:00 до 14:00 через технічні роботи не буде працювати інтернет-банкінгу PUSH/SMS-сповіщення.
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:23
1finanсier написав:
Панове, ніхто не підраховував - доливають тут грошенят до виплати, якщо депозит закінчується у суботу-неділю, а виплата у понеділок?
доливають: за ці 2 (або 1) день.
Більш того, у суботу (або неділю) можна самому у застосунку зняти тіло та %% (по п'ятницю включно).
Отакий ексклюзив!
Тобто є можливість одразу перекинути гроші куди треба через р2р, відкрити новиц депозит або зняти в банкоматах.
(Може наразі якось по іншому, але взимку й ще раніше було саме так)
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:31
flysoulfly написав: 1finanсier написав:
Панове, ніхто не підраховував - доливають тут грошенят до виплати, якщо депозит закінчується у суботу-неділю, а виплата у понеділок?
доливають: за ці 2 (або 1) день.
Більш того, у суботу (або неділю) можна самому у застосунку зняти тіло та %% (по п'ятницю включно).
Отакий ексклюзив!
Тобто є можливість одразу перекинути гроші куди треба через р2р, відкрити новиц депозит або зняти в банкоматах.
(Може наразі якось по іншому, але взимку й ще раніше було саме так)
Ого, виходить, навіть пропонують на вибір, як я зрозумів - чи залишити до понеділка і отримати відсотки за ці 2(1) день, або відразу у вихідний зняти, але звісно тоді без цього маленького довіску?
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Додано: Нед 14 кві, 2024 11:56
1finanсier написав: flysoulfly написав: 1finanсier написав:
Панове, ніхто не підраховував - доливають тут грошенят до виплати, якщо депозит закінчується у суботу-неділю, а виплата у понеділок?
доливають: за ці 2 (або 1) день.
Більш того, у суботу (або неділю) можна самому у застосунку зняти тіло та %% (по п'ятницю включно).
Отакий ексклюзив!
Тобто є можливість одразу перекинути гроші куди треба через р2р, відкрити новиц депозит або зняти в банкоматах.
(Може наразі якось по іншому, але взимку й ще раніше було саме так)
Ого, виходить, навіть пропонують на вибір, як я зрозумів - чи
залишити до понеділка і отримати відсотки за ці 2(1) день, або
відразу у вихідний зняти, але звісно тоді без цього маленького довіску?
ніт! не чи - або
.й
зняти тіло+%%% раніше, й
з %довіском !
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Додано: Нед 14 кві, 2024 20:05
flysoulfly написав: 1finanсier написав: flysoulfly написав:
доливають: за ці 2 (або 1) день.
Більш того, у суботу (або неділю) можна самому у застосунку зняти тіло та %% (по п'ятницю включно).
Отакий ексклюзив!
Тобто є можливість одразу перекинути гроші куди треба через р2р, відкрити новиц депозит або зняти в банкоматах.
(Може наразі якось по іншому, але взимку й ще раніше було саме так)
Ого, виходить, навіть пропонують на вибір, як я зрозумів - чи
залишити до понеділка і отримати відсотки за ці 2(1) день, або
відразу у вихідний зняти, але звісно тоді без цього маленького довіску?
ніт! не чи - або
.й
зняти тіло+%%% раніше, й
з %довіском !
Дякую за роз'яснення )
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Додано: Пон 15 кві, 2024 23:24
Мені ці телепні також закрили доларову картку (декілька соток було!). Аж місяць неактивності був, мабуть ці єдиноріжки хотіли, щоб я каву купівав за валюту щодня... Завтра йду закривати рахунки і знімати кошти, бо цей шапіто мені набрид.
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drug_xl
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Додано: Вів 16 кві, 2024 06:34
drug_xl написав:
Мені ці телепні також закрили доларову картку (декілька соток було!). Аж місяць неактивності був, мабуть ці єдиноріжки хотіли, щоб я каву купівав за валюту щодня... Завтра йду закривати рахунки і знімати кошти, бо цей шапіто мені набрид.
Картку нову відкривайте онлайн на новий строк також онлайн
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Додано: Сер 17 кві, 2024 03:12
Нагадайте будь ласка, закінчується депозит в доларах.Як забрати без комісії? Куди направляти тіло та проценти, на доларову картку, чи на рахунок для відкриття депозитів в доларах?
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IDAN
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Додано: Сер 17 кві, 2024 06:31
IDAN написав:
Нагадайте будь ласка, закінчується депозит в доларах.Як забрати без комісії? Куди направляти тіло та проценти, на доларову картку, чи на рахунок для відкриття депозитів в доларах?
головне нікуди не перекидати
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Додано: Сер 17 кві, 2024 08:57
IDAN написав:Нагадайте будь ласка, закінчується депозит в доларах.Як забрати без комісії? Куди направляти тіло та проценти, на доларову картку, чи на рахунок для відкриття депозитів в доларах?
Просто прийдіть у відділення банку після закінчення депо. В касі отримаєте без комісії.
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